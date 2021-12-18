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DİYARBAKIR

Sokak ortasında anne kız kavgası: Saçından tutup böyle sürükledi

Diyarbakır'da kimliği belirsiz kadın, 5 gündür eve gelmediği öne sürülen kızını, saçlarından tutup sürükleyerek götürmek istedi.

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Haber Merkezi DHA
Sokak ortasında anne kız kavgası: Saçından tutup böyle sürükledi
Eve gelmek istemeyen kızının saçına yapıştı.

Olay, Yenişehir semti eski Kasaplar Durağı’nda meydana geldi. 5 gündür eve gitmediği öne sürülen kızıyla sokakta karşılaşan kadın, onu götürmek istedi.

ANNESİNE DİRENDİ

15 yaşlarında olduğu tahmin edilen kız çocuğu, annesine direndi. Bunun üzerine anne, kızının saçlarından tutup götürmeye çalıştı. Kız çocuğu acı içerisinde çığlıklar atınca çevredekiler yardıma koştu. Vatandaşlar, anneyi sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada kız, annesinin elinden kurtulup uzaklaştı. O anlar, anbean görüntülendi.


İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, annenin ifadesine başvurdu.

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