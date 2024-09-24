Sokak ortasında dehşet: Arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Toplu taşımalarda hemen hemen her gün yaşanan, şoförlere karşı saldırı girişimlerine bugün İstanbul'da bir yenisi daha eklendi. Sultanbeyli-Kartal otobüsünde şoför yol kapalı diye başka güzergahtan gidince bir yolcu sinirlenip şoförle tartıştı ve saldırı girişiminde bulundu. Şoför, yol kapalı olduğu sokağa giremeyeceğinden dolayı yolcuya inecekleri yerin yakınında indirebileceğini söyledi. Yanındaki eşine ve bebeğe rağmen kelebek diye tabir edilen bıçakla otobüs şoförünün üstüne koşan saldırgan şahıs, "Seni delik deşik ederim." sözleriyle şoföre saldırdı. Otobüste bulunan diğer yolcuların araya girip saldırgan şahsı tutmasıyla olası bir cinayet engellenmiş oldu. Şahıs, yanındaki kadının, "Gel tamam ben şikayet edeceğim." sözleriyle bıçağını beline takıp otobüsten ayrıldı. O anları otobüste bulunan başka bir yolcu cep telefonunun kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyaya düşen bu görüntüleri izleyen vatandaşlar tarafından, saldırgan şahsa çığ gibi tepki yağdı.