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Eskişehir
Sokak ortasında dehşet: Arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Sokak ortasında dehşet: Arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

10:3124/09/2024, Salı
IHA
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Telefonda tartıştığı arkadaşını sokak ortasında pompalı tüfekle 1 el ateş ederek öldürdü.
Telefonda tartıştığı arkadaşını sokak ortasında pompalı tüfekle 1 el ateş ederek öldürdü.

Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde telefonda tartıştığı arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurulan 32 yaşındaki adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eskişehir'de kan donduran olay, 20 Eylül 2024 tarihinde Odunpazarı İlçesi Vişnelik Mahallesi Aydınlık Evler Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Burak Güven (28), telefonda tartıştığı ve arkadaşı olduğu iddia edilen Zafer Gebrecioğlu'nu (32) sokak ortasında pompalı tüfekle 1 el ateş ederek yaraladı.


Vurulan şahıs olayın ardından 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Motosikletle kaçan şüpheli tutuklandı

Gebrecioğlu'nu silahla vurduktan sonra olay yerinden motosikletle kaçan şüpheli Burak Güven, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay günü şüphelinin yanında bulunan Mustafa Seçkin Şahinöz (33) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Hayatını kaybeden Zafer Gebrecioğlu'nun cenazesi, Vişnelik Beyazıt Camii'nde düzenlenen cenaze töreni sonrasında Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.


İstanbul’da saldırgan şahıs eşine ve bebeğine aldırmadan otobüs şoförüne bıçak çekti

Toplu taşımalarda hemen hemen her gün yaşanan, şoförlere karşı saldırı girişimlerine bugün İstanbul'da bir yenisi daha eklendi. Sultanbeyli-Kartal otobüsünde şoför yol kapalı diye başka güzergahtan gidince bir yolcu sinirlenip şoförle tartıştı ve saldırı girişiminde bulundu. Şoför, yol kapalı olduğu sokağa giremeyeceğinden dolayı yolcuya inecekleri yerin yakınında indirebileceğini söyledi. Yanındaki eşine ve bebeğe rağmen kelebek diye tabir edilen bıçakla otobüs şoförünün üstüne koşan saldırgan şahıs, "Seni delik deşik ederim." sözleriyle şoföre saldırdı. Otobüste bulunan diğer yolcuların araya girip saldırgan şahsı tutmasıyla olası bir cinayet engellenmiş oldu. Şahıs, yanındaki kadının, "Gel tamam ben şikayet edeceğim." sözleriyle bıçağını beline takıp otobüsten ayrıldı. O anları otobüste bulunan başka bir yolcu cep telefonunun kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyaya düşen bu görüntüleri izleyen vatandaşlar tarafından, saldırgan şahsa çığ gibi tepki yağdı.


#Eskişehir
#cinayet
#emniyet

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