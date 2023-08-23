Sokakta değil barınakta olmalılar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti sırasında başıboş hayvan sorunuyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, Beykoz Belediyesi’nin ve Konya Belediyesi’nin sokak köpekleri için kurduğu barınak ve rehabilitasyon merkezlerinin birçok belediye için model olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı’nın örnek olarak gösterdiği Beykoz Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ettik.





7/24 HİZMET VERİYOR

İstanbul’un en fazla sokak hayvanı nüfusuna sahip olan ilçesi Beykoz’da, sokak hayvanlarıyla ilgili yoğun çalışmalar yapılıyor. Beslenme hizmeti dışında modern tedavi olanakları da Beykoz Belediyesi tarafından karşılanıyor. 7/24 hizmet veren merkezde tedavi, kısırlaştırma, aşılama, mikroçip uygulaması, ameliyat ve kayıt altına alma işlemleri yapılıyor. Hayvanların tedavilerinin tamamlanmasının ardından insan ve çevre sağlığına tehdit unsuru taşımayan sokak hayvanları tekrar alındıkları ortama bırakılıyor ya da hayvanların sıcak bir yuvaya kavuşması için hayvan sahiplendirme kampanyalarıyla sahiplendiriliyorlar.





FARKLI UYGULAMALAR VAR

Beykoz Belediyesi Veteriner İşleri Müdür Yardımcısı Efe Yerlikaya, sahipsiz hayvanlar sorununa ilişkin ülkelerde farklı uygulamaların bulunduğunu belirterek şu bilgileri verdi: “ABD ve Avrupa’daki ülkelerin çoğunda ‘sahipsiz’ olarak tanımlanan hayvanlar sokakta değil, barınaklarda tutuluyor. Barınaklarda tutulan hayvanlar, bazı ülkelerde 15 gün-2 ay, kimi ülkelerde ise 7 gün içinde sahiplendirilemezlerse uyutuluyor. Ancak bu uygulamanın yönetmelikleri ve sıklığı ülkeden ülkeye ve hatta bölgeler arasında farklılık gösterebiliyor.”



