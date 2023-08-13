Son 2 bin 815 çadır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın depremzedelere verdiği, “15 Ağustos’a kadar tesis ve çadırlarda kalan az sayıdaki vatandaşımızı konteynerlere yerleştirmiş olacağız” müjdesi için çalışmalar son hız devam ediyor. Bölgede kalan son 2 bin 815 çadırda yaşayan afetzedeler de kurulan yeni konteynerlere yerleştirilecek.

BÜTÜN İHTİYAÇLARI KARŞILANDI

Afetin vurduğu 11 ilde konteyner kentler için depreme dayanıklı alanlar özenle belirlendi. İş makineleri gece gündüz aralıksız çalıştı. Altyapı ve peyzaj çalışmaları hızla tamamlandı. Sosyal alanlar oluşturuldu. Yurdun dört bir yanından afet bölgesine gönderilen konteynerler tek tek kuruldu. Evlerin içi afetzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak mobilya ve beyaz eşyalarla donatıldı. Böylece kurulumu tamamlanan konteyner kentler afetzedelerin hizmetine sunuldu.

3 MİLYON AFETZEDEYE BARINMA HİZMETİ

Depremler sonrasında 2 milyon 500 bin afetzede konteyner, çadır, yurt, misafirhane ve otellere yerleştirildi. 330 binden fazla aileye de kira desteği sağlandı. Toplam 3 milyon afetzedeye geçici barınma hizmeti verildi. Altyapısıyla, okul, sağlık ocağı, mescit, oyun parkları gibi sosyal donatılarıyla bugün 325 konteyner kentte 178 bin 350 konteyner bulunuyor. Konteynerlerde 574 bin kişi misafir ediliyor. Bir ailenin yaşamını sürdüreceği mutfak dâhil tüm gereksinimler karşılanıyor. Bölgede şu an 21 çadır kentte bulunan 2 bin 815 çadırda ise 20 bine yakın depremzede yaşıyor.

DESTEK DEVAM EDECEK

Ağustos ayı sonu itibarıyla geçici barınma hizmeti sadece konteyner ve kira destek yardımı ile verilecek. Yani konteyner kurulumunun tamamlanması ile birlikte bölgede çadırda kalan vatandaş kalmayacak. Afetzedelere kalıcı konutlarına kavuşuncaya kadar, isteklerine göre konteyner veya kira desteği verilmeye devam edecek.

75 milyar lira ödenek sağlandı

Şimdiye kadar geçici barınma kapsamında kira yardımı, taşınma yardımı, konteyner, çadır ve tahliye destek ödemeleri dâhil yaklaşık 75 milyar lira ödenek sağlandı. Tüm bunlar gerçekleştirilirken bir yandan da TOKİ eliyle depremzedelerin kalıcı yuvaları inşa ediliyor.

Malatya’da art arda üç deprem

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi art arda 4.8, 4.5, 4.2 büyüklüğünde üç depremle sallandı. AFAD’ın açıklamasına göre, ilk deprem saat 16.39’da 4,8 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin 6,35 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Saat 16.40’ta ise yine aynı yerde bu kez 4,5 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte deprem meydana geldi. Üçüncü deprem ise saat 18.18’de yerin 9,13 kilometre derinliğinde 4,2 büyüklüğünde yaşandı.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Sarsıntının ardından Malatya’daki bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı. Valilik herhangi bir olumsuzluk olmadığını duyurdu. Depremler, Malatya’nın yanı sıra Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kahramanmaraş gibi civar illerden de hissedildi.







