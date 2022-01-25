THY uçuşları kademeli olarak başladı

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İstanbullu karla mücadele ederken balıkçıda görüntülenen İmamoğlu'nun mekana girerken görüntüleri ortaya çıktı

İstanbullular dün son yılların en yoğun kar yağışıyla mücadele ederken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir balıkçıda çekilen görüntüleri tartışmalara neden oldu. Muhalif medya görüntülerin geçmiş yıllara ait olduğunu iddia etse de, işletme sahibi İmamoğlu'nun mekana geldiğini doğruladı. Ayrıca yeni ortaya çıkan güvenlik kameraları kayıtlarında İmamoğlu'nun makam aracının görülmesi yaşananları bir kez daha kanıtlamış oldu.