Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti: Yerine Bekir Bozdağ atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kabinede bir revizyona gidildi.

Görevden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldı.

Abdulhamit Gül, görevi aldığı Bekir Bozdağ'a Adalet Bakanlığı görevini yeniden teslim edecek.

ABDULHAMİT GÜL'DEN İLK MESAJ

Atama kararı sonrası Twitter hesabından paylaşımda bulunan Abdulhamit Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’a başarılar diliyorum." dedi.

Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’a başarılar diliyorum. REKLAM January 28, 2022

BEKİR BOZDAĞ KİMDİR?

1 Nisan 1965'te Yozgat Akdağmadeni'nde doğdu. Baba adı Mehmet Duran, anne adı Nuriye'dir.Avukat; Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında tamamladı.

Ayrıca Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı. Fazilet Partisi Akdağmadeni (Yozgat) Belediye Başkan Adayı (1999) oldu. Fazilet Partisi Yozgat Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı (1999-2001) görevinde bulundu.

AK Parti Yozgat kurucu il yönetiminde Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı (2001-2002); AK Parti Teşkilat Başkanlığında değişik illerde İl Koordinatörlüğü ve Bölge Koordinatörlüğü (2002-2007); AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği; AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı (2015) görevlerinde bulundu. 22, 23, 24, 26 ve 27. Yasama Dönemlerinde Yozgat Milletvekili seçildi.