Adana'da 22 farklı noktada yangın çıktı: İki köy daha boşaltılıyor

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Kızlarsekisi, Salmanlı, Akarca mahallerinde akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Adana Valisi Süleyman Elban, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

'TOPLAM 22 YANGINIMIZ VAR'

Ardından basın mensuplarına açıklama yapan Vali Elban,” Kozanda çıkan yangın ilimiz genelinde çıkan 21’inci yangın. Maalesef bir saat önce de Aladağ ilçemizde de yangın başladı. Toplam 22 yangınımız var. Maalesef Akdeniz bölgesinde bugün Antalya’da, Mersin’de, Osmaniye’de ve Adana’da yangın var. Bunda tabi poyrazın çok ciddi bir etkisi var. Nem oranını çok düşürdü, her tarafı kuruttu. Hem de rüzgarın etkisiyle bir çok tellerde trafolarda kopmalar patlamalar meydana geldi” dedi.

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Adana Valisi Süleyman Elban, Kozan'da devam eden ve 5 köyün boşaltıldığı orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu.

GÜNDEM Kozan'da alevler yeniden yükseldi: 23 farklı noktada yangın

“Yangın çok süratli bir şekilde onlarca hektarı sardı”

Adana Valisi Elban, ”Çıkan yangınlarda çok süratli bir şekilde yayılıyor. Yangın 19.45 itibariyle başladı ancak çok süratli bir şekilde onlarca hektarı sardı. Yangın 7 köyün bulunduğu alanı tehdit etti. 5 köyü hemen tahliye etmiştik. 2 köyü de tahliye etmek için hazırlık yapıyoruz. Bir taraftan da yangına müdahale devam ediyor. Gece olduğu için havadan müdahale yapamıyoruz ama sabahın ilk ışığıyla havadan müdahaleye başlayacağız. Yukarıda İHA’mız var yangını, boyutlarını, koordinatlarını tespit ediyoruz. Dolayısıyla ilk yaptığımız iş alandan vatandaşımızı tahliye etmek oldu. Alanda jandarmamız AFAD ekiplerimiz ve diğer tüm arkadaşlarımız, kimsenin kalmaması için çalışma yürüttü. Şuanda yangın bölgesinde kimsenin kalmadığı yönünde bilgi geldi, onu teyit ettik. Bizim birinci önceliğimiz can kaybını önlemekti" diye konuştu.

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İl genelinde 22 farklı noktada yangın çıktı

FOTOĞRAF 12 Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı çevresine kadar geldi. Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahalesini sürdürüyor. Antalya'da bir orman yangını daha: Altı mahallede bazı evler boşaltıldı Antalya'da Akseki ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle büyüyerek Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle iki ilçedeki 6 mahallede bulunan bazı evler boşaltıldı



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“Saatte 70 kilometreyi geçmiş rüzgar, yangını hızla yayıyor”

Vali Elban, ”Şuanda gerekli araçlarla yangının büyümemesi, belli alanda sıkıştırılması ve kontrol edilmesiyle ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Ancak dışarıda şuanda saatte 70 kilometreyi geçmiş bir rüzgar var. O rüzgar hem yangını çok hızlı dağıtıyor, hem mücadeleyi çok zorlaştırıyor. Aynı zamanda dengesiz bir dağılıma neden oluyor. Dolayısıyla bu rüzgar yarın da devam edecek gibi. Bu yoğun rüzgar devam ettiği sürece mücadele biraz daha zor olacak.” ifadelerine yer verdi.

Yangından kurtarılan vatandaşlar; Kozan belediyesi, AFAD, UMKE, Kızılay ekipleri tarafından Kozan’da yakınlarının yanına, kalacak yeri olmayanlar ise öğrenci yurduna yerleştiriliyor.

“Elektrik tellerin kopmasından dolayı yangını çıktığını değerlendiriyoruz”

Yangının çıkma nedeniyle ilgili konuşan Vali Elban, ”Bugün içerisinde çıkan yangınları ciddi bir bölümü rüzgardan kaynaklı elektrik tellerinin kopmasından kaynaklandığını biliyoruz. Şuan için kesin bir bilgi yok ancak bunun da öyle olabileceğini değerlendiriyoruz. Çok şiddetli bir rüzgar olması böyle bir ihtimalin olmasını göz önünde bulunduruyor.” dedi.

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FOTOĞRAF 42 Manavgat'ta büyük orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 12.00 sıralarında başlayan yangına, çevre illerdeki ekiplerin de desteğiyle karadan ve havadan müdahale sürüyor. Kavaklı, Sarılar, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede 15 noktaya yayıldı. 12 ilden gönderilen 19 helikopter, 103 arazöz, 6 dozer, 1 uçak ve 412 orman işçisi ile kontrol altına alınmaya çalışılan yangın hala söndürülebilmiş değil. Kalemler Mahallesi'nde bulunan mezarlar, yangında tahrip olurken, çok sayıda ev yandı, muz seraları da zarar gördü. Yangının sıçradığı bölgede traktör, iş makinesi gibi birçok tarım aleti de yandı. İşte bölgeden fotoğraflar... BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 9 Güneylik mevkii eski mezarlık bölgesini etkisi altına alan yangında muz seraları zarar görürken çevrede bulunan bazı mezarlar tahrip oldu. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, yerleşim yerlerine inince çevrede bulunan çiftlik evleri boşaltıldı. Çiftlik evlerinde yaşayan vatandaşlar, evlerini terk etmeden önce her durumu değerlendirerek bahçelerinde bulunan sulama fıskiyelerini açarak gitti. Yangının sıçradığı bölgede traktör, iş makinesi gibi birçok tarım aleti de yandı. Vatandaşlar, yangına su dolu kovalarla müdahale etmeye devam ediyor. Muz seraları yandı: Traktörler alevlere teslim oldu! Vatandaşlar kovalarla müdahale ediyor Antalya Manavgat'ta 4 farklı noktada çıkan orman yangını hızla yayılıyor. Yangının çıktığı bölgeye 15 kilometre mesafede olan Kalemler Güneylik mevkiinde çiftlik evleri boşaltıldı. Bölgede bulunan mezarlar yangında tahrip olurken, yanan traktör ve iş makinaları oldu. Yangında, muz seraları büyük zarar gördü. Çevrede bulunan vatandaşlar ise rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının evlerine sıçramaması için su dolu kovalarla alevlere müdahalede bulunuyor. BiP'te paylaş

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