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Son dakika Ankara haberleri: 11 eve giren hırsızlık çetesi çökertildi

Ankara'da hırsızlık operasyonu: 12'nci eve girerken kapıda yakalandılar

Ankara Emniyet Müdürlüğü toplam 11 ayrı eve girerek, 100 bin liralık hırsızlık yaptıkları belirlenen 5 zanlının yakalanması için operasyon düzenledi. 123 ayrı kamera incelenerek tespit edilen zanlılar hırsızlık için girmeye çalıştıkları son evin kapısında polis tarafından suçüstü yakalandılar.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Edinilen bilgiye göre, ağustos ayı içerisinde il genelinde evden hırsızlık olaylarının artması üzerine, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği bünyesinde özel bir ekip kuruldu.

Ekipler yürütülen çalışmalarla, hırsızlık zanlılarının geliş ve gidiş istikametlerinde 30 kilometre boyunca 123 güvenlik kamerasını inceleyerek olayları gerçekleştirdikleri belirlenen B.U, D.U, C.U, Ç.U ve A.G.'nin kimliklerini tespit etti.

  • Takibe alınan zanlılar, hırsızlık amacı ile girdikleri bir binada daire kapısını zorladıkları anda polis ekiplerinin operasyonu ile suçüstü yakalandı.

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100 BİN LİRALIK HIRSIZLIK YAPMIŞLAR

Gözaltına alınan zanlıların, çeşitli tarihlerde özelikle dairelerin kilitlenmemiş kapı dillerini şampuan kutusundan kestikleri sert plastik ile açarak ikametlere girdikleri ve 11 evden yaklaşık 100 bin liralık hırsızlık yaptıkları belirlendi.

TİCARİ TAKSİ İLE KAÇIYORLAR

Zanlıların genelde üçlü, dörtlü ve beşli grup halinde gittikleri hırsızlık olayları sonrası, izlerini kaybettirmek için ticari taksiye bindikleri ve girdikleri hastanelerin farklı kapılarından çıktıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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