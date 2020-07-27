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Son dakika: Ankara'da plazada yangın paniği

Ankara'da iş merkezinde korkutan yangın

Ankara'daki son dakika haberine göre, Söğütözü Mahallesi'nde yangın çıktı. Ankara Valisi Vasip Şahin, Söğütözü'nde bir iş merkezinde çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Haber Merkezi DHA
İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunuyor.
İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunuyor.

Ankara’da son dakika haberine göre, bir iş merkezinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Ankara Valisi Vasip Şahin, Söğütözü'nde bir iş merkezinde çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Yangın hızlıca kontrol altına alındı

Şahin, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangından ötürü herkese geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dış cephedeki kompozit malzemenin oluşturduğu yangına şahit olduklarını belirten Şahin, "Hamdolsun İtfaiye Daire Başkanlığından aldığım bilgiye göre, içeriye herhangi bir sirayet yok. Gerekli tahliyeler tamamlanmış. Bütün katların, itfaiye ekiplerimizce tek tek kontrolleri yapılıyor." diye konuştu.

Ekiplerin, "binanın içinde kalan birileri var mı?" diye arama yaptığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Hamdolsun herhangi bir yaralanma ya da can kaybıyla ilgili bilgi gelmedi, gelmeyeceğini de umut ediyoruz. İtfaiye ve emniyet ekiplerimiz kendi üzerlerine düşen görevi gayretle yerine getiriyorlar. Şu anda sadece doğrudan müdahaleyle uğraşıyorlar. Yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına başlanmış durumda."

Ankara'da iş merkezinde korkutan yangın: Binadan kopan parçalar etrafa yayılıyor
OYNAT 00:34
Ankara'da iş merkezinde korkutan yangın: Binadan kopan parçalar etrafa yayılıyor
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan plazada yangın çıktı. Yangın, çevrede korkuya neden olurken, itfaiye alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Binadan yükselen dumanlar, gökyüzünü kapladı. Binanın yanan bölgelerinden kopan parçalar yere düşerken, çevrede büyük korku yaşandı.

DHA

DHA


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