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Bakan Işıkhan'dan son dakika asgari ücret açıklaması: Asgari ücrette tek zam olacakmış gibi çalışıyoruz

Asgari ücret zammı belli oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni Şafak muhabirinin asgari ücret zammı ile ilgili sorusuna cevap veren Bakan Işıkhan, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin tek zam sinyali vererek, “Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz” dedi. İşte asgari ücret son dakika açıklamasının detayları...

Resul Ekrem Şahan
11:58 - 21/11/2023 mardi
Güncelleme: 12:03 - 21/11/2023 mardi
Yeni Şafak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin gelecek yıl uygulanacak asgari ücrete ilişkin sorularını yanıtladı.


Asgari ücrete 'tek zam' sinyali

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin, “Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz” dedi.


Asgari ücret görüşmelerinin aralık ayı içerisinde başlayacağına işaret eden Işıkhan, "31 Aralık itibari ile de kararın Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Dolayısıyla geçtiğimiz temmuz ayında yaptığımız gibi olacak. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü" ifadelerini kullandı.



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