Bahçelievler’de mobilya fabrikasında korkutan yangın

Bahçelievler’de bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan fabrika havadan drone ile görüntülendi.
Bahçelievler Yenibosna’da Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi’nde bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İçeride bulunan çalışanlar panik halde dışarı çıkarken, alev alev yanan bina havadan drone ile görüntülendi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.
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Silivri'ye bağlı Değirmenköy'de D100 Karayolu yanında bulunan ve kauçuk üretimi yapan plastik fabrikasında sabah saat 05.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Fabrikadaki yanıcı maddeler dolayısıyla alevler kısa sürede büyürken, yangını görenler itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine, olay yerine Silivri'den ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alevlerin metrelerce yükseldiği, dumanların ise gökyüzü kapladığı yangına itfaiyenin ekipleri müdahale başlattı.
Öte yandan, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. 10 bin metre karelik alana kurulu fabrikadaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İstanbul Silivri'de fabrika yangını: Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü
Silivri Değirmenköy'de bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine Silivri'den ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahaleleri sonucu yangın kontrol altına alındı.
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Bakırköy'de fabrika yangını
Bakırköy, Atatürk Havalimanı serbest bölgesinde bulunan araba parçaları üretimi yapan fabrikada saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadaki işçiler kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada hasar oluştu.