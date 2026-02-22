Yeni Şafak
Balıkesir Sındırgı yine sallandı

Balıkesir Sındırgı yine sallandı

08:3022/02/2026, Pazar
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD saat 07:54'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.



#balıkesir
#deprem
#afad
