Arşiv
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD saat 07:54'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.
#balıkesir
#deprem
#afad
AFAD saat 07:54'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.