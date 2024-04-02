İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin sevk edildiği kaydedilen açıklamada,

"Yangında 8 kişi hayatını kaybetmiş, 7'si ağır olmak üzere toplam 9 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların bölgedeki hastanelere sevkleri yapılmaktadır."