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İstanbul Beşiktaş'ta 16 katlı bir binada yangın: 8 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Valiliği, Gayrettepe'de bir eğlence merkezinde çıkan yangında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 7'si ağır 9 kişinin yaralandığını açıkladı.

14:25 - 2/04/2024 Salı
Güncelleme: 15:20 - 2/04/2024 Salı
AA
Beşiktaş'ta 16 katlı binada yangın çıktı.
Beşiktaş'ta 16 katlı binada yangın çıktı.

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan binadan henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı.

Yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti.

"8 kişi hayatını kaybetti"

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 12.47'de Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde tadilat kaynaklı yangın çıktığı belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin sevk edildiği kaydedilen açıklamada,
"Yangında 8 kişi hayatını kaybetmiş, 7'si ağır olmak üzere toplam 9 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların bölgedeki hastanelere sevkleri yapılmaktadır."
ifadelerine yer verildi.
#Şişli
#İstanbul
#Yangın
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