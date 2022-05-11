Bursa'daki AVM'de bir mağazada çökme meydana geldi

Bursa'da bir alışveriş merkezinde (AVM) bulunan mağazada çökme meydana geldi.
Osmangazi ilçesindeki AVM'de, bir mağazanın alt katındaki tavanda çökme yaşandığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak çalışma başlattı.
İçerideki kişiler tahliye edilerek AVM, girişlere kapatıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, çökmenin AVM'nin ikinci katındaki bir mağazanın asma katında meydana geldiğini söyledi.
Bölgede gerekli çalışmaların devam ettiğini belirten Canbolat, "İlk belirlemelere göre enkaz altında kalan kimsenin olmadığını düşünüyoruz. AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede. Her ihtimali değerlendiriyoruz. Enkaz kaldırma çalışmaları tedbirli bir şekilde sürüyor. Bölgede gerekli önlemler alındı. Şu an için can kaybı veya yaralı söz konusu değil" diye konuştu.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
- "Hepimize büyük geçmiş olsun. AVM'nin ek binası olarak kullanılan binanın çalışması, AVM yönetimi tarafından yapılan bir çalışmaydı. Bir can kaybı veya bir yaralanma söz konusu değil. Gerekli müdahale ekiplerimiz tarafından yapılıyor. Normale döndürmeyle alakalı arkadaşlarım orada. Tavanda daha önceden yapılmış bir imalattan kaynaklanmış olabilir, bilemiyorum. Ben mevcut AVM'nin kalan kısmını etkileyecek bir şey olacağını zannetmiyorum. Bütün ekiplerimiz şu anda orada, herhangi bir ihtiyaç söz konusu değil. İlk tespitimiz yaralı ve can kaybı olmadığı yönünde."