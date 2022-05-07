Gündem Bursada çaldıkları araçları parçalayıp satan dört şüpheli yakalandı
BURSA

Bursa'da çaldıkları araçları parçalayıp satan dört şüpheli yakalandı

Bursa'da, araç çalarak parçalayıp sattıkları iddia edilen biri kadın dört şüpheli gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 18-29 Nisan'da gerçekleşen otomobil hırsızlıklarına yönelik çalışma başlattı.

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Haber Merkezi AA
Bursada çaldıkları araçları parçalayıp satan dört şüpheli yakalandı
Arşiv.

Çalışmalar kapsamında, M.Ç, Ö.Y. ve V.T'nin araçlarının çalındıktan sonra parçalanıp satılmasına ilişkin şüphelilerin, benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan A.Ö, E.S, Y.P. ve K.M.P. olduğu belirlendi.

Yıldırım, Osmangazi ve İnegöl ilçelerinde tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan dört şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Söz konusu çalıntı malları satın aldığı iddiasıyla gözaltına alınan F.Ç. ise emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

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Ordu'dan araba çalıp İstanbul'a gelen çocuklar bu sefer de galeriden lüks cip çaldı
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Ordu'da geçen aylarda bir oto galerinden otomobil çalarak İstanbul'a giden ve sonrasında yakalanarak tutuklanan otomobil hırsızlığı zanlısı çocuklar, ceza evinden çıktıktan sonra bir oto galeriye daha girerek lüks cip çaldı. Çaldıkları ilk aracın lastiği patlayınca arka sokağa bırakıp galeriye dönen çocuklar, yaklaşık 1 milyon TL değerindeki diğer cipi çalıp kaçtı.
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