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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan verilere göre Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem oluştu.
Deprem saat 02.28'de yerin yaklaşık 13.43 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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