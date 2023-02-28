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Malatya ve İzmir'den sonra Çanakkale de sallandı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremlerin ardından ülke genelinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Akşam saatlerinde İzmir'de meydana gelen depremin ardından gece Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde de bir deprem kaydedildi.

07:42 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan verilere göre Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem oluştu.


Deprem saat 02.28'de yerin yaklaşık 13.43 kilometre derinliğinde meydana geldi.




#Çanakkale
#Ayvacık
#Deprem
32 dakika önce
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Malatya ve İzmir'den sonra Çanakkale de sallandı
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