Gündem Canan Kaftancıoğlu için istenen ceza
POLİTİKA

Son dakika: Canan Kaftancıoğlu için istenen ceza

Canan Kaftancıoğlu için istenen ceza

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Kaftancıoğlu'nun 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Haber Merkezi AA
Canan Kaftancıoğlu
Canan Kaftancıoğlu

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Canan Kaftancıoğlu ve avukatları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bazı müştekilerin avukatları hazır bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, bazı CHP milletvekilleri ve belediye başkanları da duruşmayı izledi.

Kaftancıoğlu'nun savunmasının ardından esas hakkında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı İlkay Özcan, sanığın Twitter hesabından farklı tarihlerde yazdığı tweetleri okuyarak, bu tweetlere ilişkin 27 Nisan 2009'da bir televizyon kanalında katıldığı programa telefonla bağlanarak açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

Sanığın aynı kasıt altında değişik tarihlerde birden çok kez yayın yoluyla "silahlı terör örgütü propagandası" yaptığı anlatılan mütalaada, sanığın beyanlarına yer verilerek suçlamaları kabul etmediği bildirildi.

  • Mütalaada sanık Kaftancıoğlu'nun üzerine atılı "zincirleme şekilde alenen cumhurbaşkanına hakaret", "zincirleme şekilde alenen kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "zincirleme şekilde alenen Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin askerini veya emniyet teşkilatını aşağılama", ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' ve ''silahlı terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarını işlediği kaydedilerek, bu suçlardan 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanık avukatlarının kovuşturmanın genişletilmesi yönündeki taleplerini reddeden mahkeme heyeti, Kaftancıoğlu'nun esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

Terörden yargılanacak
GÜNDEM
Terörden yargılanacak

Yol haritamız netleşiyor

Yol haritamız netleşiyor

'F-35 olmadan neler yapabiliriz?' sorusu yanıtını buldu.
Katliam gibi kaza

Katliam gibi kaza

Göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda ölü var.
Fındıkkömürü geliyor

Fındık
kömürü geliyor

​Ordu Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.
Sıfır noktasında

Sıfır noktasında

​Bakan Akar ve komutanlar sınır birliklerini denetledi.
Kaftancıoğlu<br> için istenen ceza

Kaftancıoğlu
için istenen ceza

Yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.
40 bin araca af

40 bin araca af

ÖTV'nin yüzde 25'ini ödeyen aracını teslim alacak.
Türkiye NATO'dan çıkartılacak mı?

Türkiye NATO'dan çıkartılacak mı?

NATO Genel Sekreteri: Türkiye S-400'lerden çok daha fazlası.
21 kişi kurtarıldı

21 kişi kurtarıldı

Düzce'de selde mahsur kalanlara ulaşıldı.

Kandil<br> havadan vuruldu

Kandil
havadan vuruldu

Pençe ile koordineli harekatta mevziler imha edildi.

Bu çiçeği <br>koparan yandı

Bu çiçeği
koparan yandı

​60 bin lira ceza uygulanıyor.
Ünlü lokantacıya FETÖ'den hapis

Ünlü lokantacıya FETÖ'den hapis

"Ben bunlardan kopmak istedim..."
İstenen<br> ceza belli oldu

İstenen
ceza belli oldu

​Rötar nedeniyle personele hakaret etmişti.
İşe alımlar başladı

İşe alımlar başladı

Erdoğan'ın müjdesini verdiği fabrika tamamlandı.
S-400 sevkiyatı devam ediyor

S-400 sevkiyatı devam ediyor

Rusya'dan kalkan 15. kargo uçağı da Mürted'e indi.
4 il için<br>acil durum uyarısı

4 il için
acil durum uyarısı

Son dakika hava durum tahmininde görüldü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.