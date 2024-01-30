MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.





İşte Bahçeli'nin açıklamaları;





Hepinizi saygı ve sevgilerim ile selamlıyorum. Bugünkü toplantımızı takip eden tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum.





"Provokasyonlara karşı uyanık olmalıyız"





Sarıyer’deki ayin sırasında iki teröristin saldırısında bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu eylemi lanetliyorum. Teröristlerin kısa sürede yakalanması memnuniyet verici. Toplumsal huzurumuzu bozmak isteyen Türkiye düşmanları eylemlerinden vazgeçmiyor. Seçimlere kadar provokasyon yapmak isteyenlere karşı uyanık olmalıyız. Fırsat vermeyeceğiz.





Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak devletin başlıca görevi olmakla birlikte hukukun üstünlüğünden taviz vermemek de hepimizin sorumluluğuna emanettir.





"Suç ve suçluya toleranstan bahsedilmemelidir"





Türkiye Cumhuriyeti terör örgütlerinin, suç örgütlerinin, kanun kaçaklarının, silah tacirlerin, düzensiz göçmenlerin, yabancı istihbarat örgütlerinin oyun alanı, eylem sahası olamaz, olmamalıdır. Suç ve suçluya toleranstan bahsedilmemelidir.





Devletin egemenlik çıkarlarını zaafa uğratacak faillerin kafası ezilmelidir. Milli güvenliğimizi zinde tutmalıyız. Türkiye'nin istikbalini asimetrik tahriklere bel bağlamış cinayet örgütleri değil, cumhurun aziz varlığı tayin edecektir.





"MHP ve Cumhur İttifakı bu hedefe kilitlenmiştir"





Yalanların maskesini yırtmak, iftiraların ayağını kaydırmak, ihanetlerin yakasından tutmak dava ve siyaset vazifemizdir. Türkiye'nin belini bükmeye çalışanların karşısında durmak temel görevimizdir. Türk vatanı yeryüzü cennetimiz, Türkiye medar-ı iftiharımızdır. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği, refah ve esenliği tartışma kabul etmez gayemizdir. Türkiye'yi risk ve tehditlerle tuzaklanmış bir akıbete sürüklemeye çalışan hiçbir odağa atıl ve hareketsiz durmayacağız. Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçekleştirmenin arayış ve amacındayız. Vakit kaybetmeye tahammül kalmadı. İstismar ve ihanet siyasetine dayanacak sabır da kalmadı. Önümüzdeki demokratik eşit kazasız belasız atlatılmalıdır. Türkiye'nin ilerleyiş momenti devam etmelidir. MHP ve Cumhur İttifakı bu hedefe kilitlenmiştir. MHP, gücünü mukaddesattan almaktadır. Milli menfaatlerimize aykırı davranan her kimler varsa onlara karşı duruşumuz sarsılmayacaktır.





'Cumhur bizim Türkiye hepimizindir'





Milletimiz oluşturan her vatan evladı bir ve eşittir. İmtiyazlı bir azınlıktan asla söz edilemez. Bir asırlık cumhuriyetin en büyük kazanımlarından biri fırsat eşitliğidir. Cumhur bizim Türkiye hepimizindir.





MHP 31 Mart’a inanmışlıkla hazırlanmakta. Mersin açık hava toplantımız muhteşem bir katılımla gerçekleşti. Vatanperverlerin sesi işitildi. Mersin Cumhur İttifakı’nda kenetlenmiştir. Mersin’e ambargo koyan bölücülere izin yoktur.





"31 Mart’ta hepsinin bileğini sandıkta bükeceğiz"





31 martta hizmet ve hidayet kazanacaktır. Çok çalışacağız. Heceyi gündüze katacağız. 31 Mart’a kadar yorulmayacağız. Yerel yönetimleri köhne siyasetten kurtaracağız. Yol haritamızı çizdik. Önümüze fitne bariyerleri koyanları kırıp geçeceğiz.





Varsın birileri demlensin siyasi fırıldağa dönüşsün. Çırpınışları boşunadır. 31 Mart’ta hepsinin bileğini sandıkta bükeceğiz. Yerel yönetimleri namerde muhtaç etmeyeceğiz.





Türkiye kızılelmanın istikametindedir. Cumhur İttifakı ile Türkiye kriz üreten parlamenter sistemin prangalarından kurtulmuştur.





"Bölücülük ayaklarımızın altındadır"





Milli ve ahlaki kucaklaşmanın kök salmasına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi refakat etmelidir. Kutlu yürüyüşün neticesinde geleceğin gücü Türkiye olacaktır. Devir Türk devridir. Milletimizi oluşturan herkes eşittir. Türkiye'de sınıflı bir toplum yapısı yoktur. İmtiyazlı bir azınlıktan, seçkin zümreden, asla söz edilemez. Milletimizin her ferdi kanun önünde aynı haklara sahiptir.





Ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır. Fosilleşmiş zihniyetlerin yalan yanlış vaatleriyle oyalanacak hiçbir vatan evladı artık yoktur. MHP 31 Mart'a canla, başla, heyecanla hazırlanmaktadır.





"31 Mart'ta hıyanet değil hizmet kazanacak"





Pazar günü Cumhur bizim Türkiye hepimizin temasıyla Mersin toplantımız muhteşem bir katılımla gerçekleşmiştir. Hiç kimse boş hayale kapılmasın. Mersin bizim, Türkiye hepimizin. Mersin'de DEM'lenmiş CHP'ye ruhsat yoktur. Bölücülere bundan sonra rahat yüzü yoktur.





31 Mart 2024'te Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri Cumhur İttifakı'na geçecek, heba ettikleri yılların altında kalacaktır. Bu hafta sonu aynı heyecanı Manisa'da tekerrür etmesini bekliyorum. 31 Mart'ta hıyanet değil, hizmet kazanacaktır.





31 Mart'a kadar durmayacağız, duraklamayacağız. Şehirlerimizi büyüteceğiz, ekmeğimizi büyüteceğiz, umutlarımızı büyüteceğiz, huzurumuzu büyüteceğiz. Çırpınışları boşuna, hevesleri beyhudedir; 31 Mart'ta hepsinin bileğini sandıkta bükeceğiz.





"Bizim ittifakımız diriliş ve yükseliş seferberliğidir"





Cumhur İttifakı ümitleri kamçılamıştır. Cumhur İttifakı'nın emsalsiz uzlaşmasıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle, parlamenter sistemin prangalarından kurtulmuştur. Bu reform milletimizin tarihi başarısıdır. Cumhur İttifakı şartlar ne kadar ağır olursa olsun milletin bekasını esas almış provokasyonlarla mücadele etmiştir. Cumhur İttifakı Türk mucizesinin şahlanışı, milli istiklalin namusudur. Türkiye'yi bağımsız, demokratik, parlak ve müreffeh geleceğe kavuşturma azmi, Türk milletinin hainlere gösterdiği tepkinin adı Cumhur İttifakı'dır. Bizim ittifakımız diriliş ve yükseliş seferberliğidir.





"DEM'lenmek CHP'ye iyi gelmemiş"





CHP Genel Başkanı'nın 'Türkiye ittifakı'nı telaffuz etmesi nafiledir. Millet İttifakı olmadı Türkiye ittifakı mı kuracaklar. Çatı ismi olarak Türkiye ismini mi kullanacaklar. DEM'lenmek CHP'ye iyi gelmemiş. Özgür Bey, bu ittifakı kimlerle tesis edeceksiniz? İhanetin dem aldığı ittifaka nasıl Türkiye ittifakı diyeceksiniz?





PKK bu ittifakın neresinde? DEM'ciliğe hayranlığın, onları allayıp pullaman sırf ittifak için mi? Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti ihanetin kökünü kurutacak ve hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak. DEM'den medet umanların sonu sandıkta hüsrandır.





"Davutoğlu masalı bırak bizi bilen bilir"





Davutoğlu’nun hezeyan verici konuşmasının bir kısmı dikkatimi çekti. Gerçekleri çarpıp inkarını özetleyen müessir bir söz vardır. Savunulacak bir şeyi kalmayanlar her şeyi inkar ederler. Öyle inkar ederler ki şeytan bile şeytanlığından utanır. Senin özünde kir tutmuş temizlenmek epey ekmek sarf etmen gerek. Davutoğlu masalı bırak bizi bilen bilir. Senin sicilini bilir. 2015'te başbakanlık makamı hem doğrudan hem dolaylı olarak teklif edildi. Geri çevirmeyi vatan ve millet borcu saydım. Bundan pişman olmadığım gibi bugün aynı duruşu gösteririm. Hiçbir çıkarcıya çiğnetmem. Sen başbakanlık makamını terk etmedin anlaşılan kapının önüne konuldun.





"Cumhur İttifakı'nda bir sorun yok"





Günlerdir muhalefet partileri ve kimi köşe yazarları Cumhur İttifakı'nda anlaşmazlık olduğunu iddia ediyorlar. Görüş ayrılıkları olduğu, güç mücadelesinin serbestleştiğini söylüyorlar. Köhne zihniyetlere diyorum ki Cumhur İttifakı'nı anlamak her kişinin harcı değildir, hele hele bozguncuların hiç değildir. AK Parti ile MHP arasında kurulan ahlaki, samimi ve milli bağı anlamak için önce izan, insaf, irade, vatan-millet sevdasıyla yoğrulmuş yürek lazımdır.





"İsrail soykırımın bedelini ödeyecek"





Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhinde açılan soykırım davasının esastan görüşülmesi kararlaştırılmıştır. BM soykırım suçunun önlenmesine taraf olan ülkeler için UAD'nin kararı bağlayıcıdır.





İsrail soykırımın bedelini ödeyecektir. Ülkemizin barış için ısrarlı temasları, Gazze’de insanların yanında olması imrenilecek bir diplomasi başarısıdır. İsrail ve Filistin arasında acilen ateşkes ilan edilmeli. Netanyahu’nun sözleri ilkel bir saptırmadır. Zalimlerin sonu yoktur. İsrail İslam coğrafyasına saplanmış paslı hançerdir.





Ayrıntılar geliyor...











