Son dakika: Ege'de deprem: İzmir'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ege'de deprem: İzmir’de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Son dakika haberine göre İzmir'de Urla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD da yaptığı açıklama da Ege denizi açıklarında saat 16.40'da, 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, İzmir ve çevre ilçelerinde hissedilirken, kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre, depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
İzmir'e yaklaşık 100 kilometre mesafedeki depremle ilgili Kandilli Rasathanesi'nden de bir açıklama geldi. Kandilli, depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.
Geçen 30 Ekim'de 6.6 büyüklüğündeki yıkıma neden olan depremle sarsılan İzmir'de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı verililerine göre bugün saat 16.40'ta, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.18 kilometre altında meydana gelen depremin merkez üssü Urla ilçesi açıkları olarak bildirildi.