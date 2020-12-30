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İZMİR

Son dakika: Ege'de deprem: İzmir'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege'de deprem: İzmir’de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son dakika haberine göre İzmir'de Urla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD da yaptığı açıklama da Ege denizi açıklarında saat 16.40'da, 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, İzmir ve çevre ilçelerinde hissedilirken, kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre, depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yerin 5.18 kilometre altında meydana gelen depremin merkez üssü Urla ilçesi açıkları olarak bildirildi.
Yerin 5.18 kilometre altında meydana gelen depremin merkez üssü Urla ilçesi açıkları olarak bildirildi.

Son dakika haberine göre Urla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD da yaptığı açıklamada Ege denizi açıklarında saat 16.40'da, 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Can ve mal kaybı yaşanmadı

İzmir'de Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

İzmir'de 4.3 büyüklüğündeki deprem oldu
FOTOĞRAF 11
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Geçen 30 Ekim'de 6.6 büyüklüğündeki yıkıma neden olan depremle sarsılan İzmir'de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı verililerine göre bugün saat 16.40'ta, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Yerin 5.18 kilometre altında meydana gelen depremin merkez üssü Urla ilçesi açıkları olarak bildirildi.
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Deprem, İzmir ve çevre ilçelerinde hissedilirken, kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre, depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
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İzmir'de 4.3 büyüklüğündeki deprem oldu
İzmir'de Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.


Kandilli 4.4 dedi

İzmir'e yaklaşık 100 kilometre mesafedeki depremle ilgili Kandilli Rasathanesi'nden de bir açıklama geldi. Kandilli, depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.

Geçen 30 Ekim'de 6.6 büyüklüğündeki yıkıma neden olan depremle sarsılan İzmir'de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı verililerine göre bugün saat 16.40'ta, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.18 kilometre altında meydana gelen depremin merkez üssü Urla ilçesi açıkları olarak bildirildi.


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