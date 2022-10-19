Eski tip ehliyetleri değiştirme süresi uzatıldı

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Bakan Koca tedaviye alınan madencilerin durumu hakkında bilgi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavileri süren altı madencinin sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulunarak, bir madencinin servise alındığını, bir madencinin entübasyondan çıktığını ve dört madencinin ise durumunun stabil olduğunu açıkladı.