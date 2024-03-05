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Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Işıkhan, emekli bayram ikramiyelerinin hesaba aktarılması konusunda planlamaların yapıldığını belirterek, “Bayramdan önce emeklilerin hesabına aktarmış olacağız” dedi. Ayrıca Işıkhan, 'Emekliler Yılı' ile ilgili desteklerinin olacağını işaret etti.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
11:58 - 5/03/2024 Salı
Güncelleme: 12:07 - 5/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında değerlendirmelerde bulundu.


Bakan Işıkhan, emekli ikramiyelerin hesaba aktarılması konusunda planlamaların yapıldığına dikkat çekerek,
“Bayramdan önce emeklilerin hesabına aktarmış olacağız”
ifadelerini kullandı.

Işıkhan, 2024 yılının 'Emekliler Yılı' ilan edilmesine ilişkin,
"Emekliler Yılı ile ilgili desteklerimiz olacak. Çalışmalar devam ediyor"
dedi.

Koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz

Bayram ikramiyeleri konusuna değinen Işıkhan,
“Yasa meclisten geçmiş durumda. Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız. Biz her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. İnşallah daha iyi hizmetlerimiz olacak. Ayrıca emekliler yılıyla ilgili desteklerimiz olacak. Çalışmalar devam ediyor”
diye konuştu.

Kayıt dışılığı azaltmak en önemli hedef

Prim günü eşitlenmesi konusuna ilişkin değerlendirmede bulunan Işıkhan,
“Orta vadeli o da planlarımızın arasındaydı. Düzenleme içine alacağız tabi. İstihdamı arttırmak, kayıt dışılığını azaltmak bizim en önemli hedeflerimiz arasında”
dedi.


Ne kadar emekli maaşı alırım? SGK 4A, Bağkur 4B, Emekli Sandığı 4C emekli maaş hesaplama
Ne kadar emekli maaşı alırım? SGK 4A, Bağkur 4B, Emekli Sandığı 4C emekli maaş hesaplama

Ne kadar emeki maaşı alırım? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. SGK, Bağkur ve Emekli Sandığı emekli maaşları, farklı formüller kullanılarak hesaplanır. Türkiye'de emekli maaşları, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından ödenmektedir. SGK, emekli maaşlarını hesaplarken, kişinin prim ödeme gün sayısını, prim ödeme tutarını ve sigortalılık süresini dikkate alır. 'Ne kadar emekli maaşı alırım?, Emeklilik maaşı hesaplama nereden, nasıl yapılır?' sorularının yanıtları emekli adayı olan birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Peki, emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli maaşları ne kadar? Emeklilik maaşı hesaplama nereden yapılır? İşte detaylar.

#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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#Vedat Işıkhan
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