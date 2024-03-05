Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Işıkhan, emekli ikramiyelerin hesaba aktarılması konusunda planlamaların yapıldığına dikkat çekerek,
“Bayramdan önce emeklilerin hesabına aktarmış olacağız”
ifadelerini kullandı.
Işıkhan, 2024 yılının 'Emekliler Yılı' ilan edilmesine ilişkin,
"Emekliler Yılı ile ilgili desteklerimiz olacak. Çalışmalar devam ediyor"
dedi.
Koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz
Koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz
Bayram ikramiyeleri konusuna değinen Işıkhan,
“Yasa meclisten geçmiş durumda. Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız. Biz her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. İnşallah daha iyi hizmetlerimiz olacak. Ayrıca emekliler yılıyla ilgili desteklerimiz olacak. Çalışmalar devam ediyor”
diye konuştu.
Kayıt dışılığı azaltmak en önemli hedef
Kayıt dışılığı azaltmak en önemli hedef
Prim günü eşitlenmesi konusuna ilişkin değerlendirmede bulunan Işıkhan,
“Orta vadeli o da planlarımızın arasındaydı. Düzenleme içine alacağız tabi. İstihdamı arttırmak, kayıt dışılığını azaltmak bizim en önemli hedeflerimiz arasında”
dedi.
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14 dakika önce