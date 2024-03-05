Ocak-Haziran dönemi SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı yüzde 49,25 olarak belirlenirken, en düşük emekli maaşı 10 bin lira çıkarıldı. Bu artışla birlikte, Temmuz ortasında başlayacak 6 aylık enflasyon oranları emekli maaşlarını daha da güvende. Şu anda yüzde 11,53 zamla emekliler, yeni bir yükselişe daha hazırlanıyor. Bütçe disiplininin etkisiyle birlikte emekli maaşlarına ek zam uygulamalarının devam etmesi bekleniyor. Peki Temmuz ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak? Enflasyon rakamları sonrasında emekli maaşı ne kadar hesaplandı? İşte güncel değerlendirmeler...