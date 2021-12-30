Gündem Esenyurtta tekstil fabrikasında yangın 1 yaralı
İSTANBUL

Esenyurt'ta tekstil fabrikasında yangın: 1 yaralı

Esenyurt'ta gece saatlerinde 4 katlı bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sırasında panikle aşağı atlayan yabancı uyruklu bir kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Son dakika... Esenyurtta tekstil fabrikasında yangın: 1 yaralı
Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Yangın, saat 00.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple Esenyurt İstiklal Mahallesi 2663 sokakta bulunan 800 metrekare alan üzerine kurulu 4 katlı fabrikanın 3. ve 4. katında meydana geldi.

Tekstil fabrikasının çatısından alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
DHA

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çok sayıda ilçeden itfaiye ekiplerinin destek verdiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.Bu sırada alevleri görerek panik yapan yabancı uyruklu Jamil Muhammed isimli bir çalışan 3. kattan aşağı atladı.

DHA

Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralı çalışanı ambulans ile hastaneye kaldırdı.

DHA

Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası fabrikanın çatısında hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, soruşturma sürüyor.

Esenyurt’ta plastik fabrikasında yangın
GÜNDEM
Esenyurt’ta plastik fabrikasında yangın

Esenyurt'ta 18 katlı binada yangın: El sallayarak kurtarılmayı beklediler
OYNAT 00:35
Esenyurt'ta 18 katlı binada yangın: El sallayarak kurtarılmayı beklediler
Esenyurt'ta 18 katlı binanın üst katlarında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle bazı dairelerdekiler mahsur kaldı. Pencere ve balkonlara çıkanlar yardım bekledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, mahsur kalanları kurtarmak ve yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Fenerbahçe uzatmalarda turladı

Fenerbahçe uzatmalarda turladı

​Sarı lacivertliler, Afyonspor karşısında uzatmalarda kazandı.
Google niyetini belli etti

Google niyetini belli etti

Dolardaki yükselişi görünce uygulamayı yeniden devreye soktular.
Özgür Demirtaşın yağmur-şemsiye doktrinini Prof. Dr. Mete Gündoğan çürüttü: Bu çok ahmakça bir yorum

​Albayrak Grubu'nun geleneksel “Albayrak Hat Takvimi Sergisi” sanatseverlerle buluştu.

Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu.
'Bu ne hal!'

'Bu ne hal!'

​Genç oyuncunun göbekli hali taraftarları kızdırdı.

​Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama.

​Türkiye'nin 29 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.