Esenyurt'ta tekstil fabrikasında yangın: 1 yaralı

Prof. Dr. Mete Gündoğan: Oğuzhan Asiltürk Saadet Partisi Genel Başkanlığımı istiyordu

Prof. Dr. Mete Gündoğan, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında, Saadet Partisi Genel Başkanlığına aday olacağı iddialarına yanıt verdi. Parti tabanında kendisine yönelik ilgi olduğunu ifade eden Gündoğan, 'Oğuzhan Asiltürk'ün yapmaya çalıştığı bir şey vardı ama ne kadar gerçekleşirdi, ne olurdu, bilemem' diye konuştu. Cumhur İttifakı'nın görüşüne daha yakın olduğunu belirten Gündoğan, 'Şahsi olarak baktığımda Cumhur İttifakı dediğimiz ittifakta olan arkadaşların birçoğuyla daha yakın görüşüp, daha rahat konuşup tartışabiliyorum.' ifadelerini kullandı.