Esenyurt'ta tekstil fabrikasında yangın: 1 yaralı

Yangın, saat 00.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple Esenyurt İstiklal Mahallesi 2663 sokakta bulunan 800 metrekare alan üzerine kurulu 4 katlı fabrikanın 3. ve 4. katında meydana geldi.Tekstil fabrikasının çatısından alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çok sayıda ilçeden itfaiye ekiplerinin destek verdiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.Bu sırada alevleri görerek panik yapan yabancı uyruklu Jamil Muhammed isimli bir çalışan 3. kattan aşağı atladı.
Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralı çalışanı ambulans ile hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası fabrikanın çatısında hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, soruşturma sürüyor.