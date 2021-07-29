Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Savcılıklar yangınların sebeplerini çok yönlü olarak inceliyor

Başta Antalya, Muğla, Adana, Kilis olmak üzere yurdun birçok noktasında orman yangını çıktı.

"Milli bir felaket"

Acı gelişmelere ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaşananları milli bir felaket olarak nitelendirdi.

"Eşgüdüm halinde yoğun bir mücadele veriliyor"

Twitter hesabından paylaşım yapan Kalın, tüm kurumların eşgüdüm halinde yoğun bir mücadele verdiğini ifade etti.

Kalın'ın açıklamaları şöyle:

"Savcılıklar yangınların sebeplerini çok yönlü olarak inceliyor.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.

Çalışmalar aralıksız devam edecek."

Orman yangınları milli bir felakettir.



Tüm kurumlarımız eşgüdüm halinde yoğun bir mücadele veriyor.



Savcılıklar yangınların sebeplerini çok yönlü olarak inceliyor.



Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.



Çalışmalar aralıksız devam edecek. REKLAM July 29, 2021

OYNAT 00:48 Manavgat'taki yangında ineğinin yandığını düşünen yaşlı kadın fenalık geçirdi Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan yangının sıçradığı mahallede yaşayan vatandaşlar canlarını zor kurtardı. Bazı vatandaşlar, kurtarabildikleri hayvanlarını alarak bölgeden uzaklaştı. Mahalleyi boşaltma çabaları hızla sürerken ineğinin yandığını düşünen yaşlı bir kadın düşerek fenalık geçirdi. Yaşlı kadını çevredeki vatandaşlar su vererek kendine getirdi. Vatandaşlar daha sonra kadını arabalarına alarak bölgeden uzaklaştırdı. BiP'te paylaş

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