Gara'da PKK'ya darbe: Teröristler hava harekatıyla öldürüldü

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz.
Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."
Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz.
Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/dqa8e6r4nu
Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz.