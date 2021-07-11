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ANKARA

Gara'da PKK'ya darbe: Teröristler hava harekatıyla öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara'ya düzenlenen hava harekatında, iki PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

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Gara'ya düzenlenen hava harekatında iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz.

Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."

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