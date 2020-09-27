Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem 13 yıl sonra hukuk mücadelesini kazandı D-100 karayolu kapanabilir
BOLU

Son dakika haberleri: D-100 karayolu Ankara yönü kapanmakla karşı karşıya

13 yıl sonra hukuk mücadelesini kazandı: D-100 karayolu kapanabilir

Bolu’da Ö.Y.'ye ait olan 570 metrekarelik arazisi 1991 yılında D-100 karayolu'na gitti. 2007'de başlattığı hukuk mücadelesini 13 yıl sonra kazanan Ö.Y.’nin avukatı Cihan Yavuz, “İş makinesiyle asfaltın kaldırılma işlemi yapılacak ve müvekkilimize tarlasını teslim edeceğiz” dedi.

Haber Merkezi İHA
İşlem yapılmayınca karayolu üzerine tabela astılar.
İşlem yapılmayınca karayolu üzerine tabela astılar.

Bolu’da 1991 yılında D-100 karayolunun genişletilerek duble yol yapılmasıyla birlikte Vakıfgeçitveren köyü mevkiindeki Ö.Y’ye ait olan 570 metrekarelik tarla yolun geçtiği alan içerisinde kaldı. 13 yıl boyunca karayolunun geçtiği arazisine ait emlak vergisini ödeyen Ö.Y., 2007 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü hakkında müdahalenin önlenerek asfaltın kaldırılması istemiyle dava açtı. 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davanın sonunda Yargıtay, 18 Nisan 2018 tarihinde arazi sahibinin talebini haklı buldu. Müdahalenin önlenerek asfaltın kaldırılmasına hükmeden Yargıtay, 17 Ocak 2020 tarihinde Bolu İcra Mahkemesi’ne asfaltın kaldırılması için talep yazısı gönderdi.

DHA
İşlem yapılmayınca karayolu üzerine tabela astılar.

İşlem yapılmayınca karayolu üzerine tabela astı

  • İcraya konulma kararının üzerinden geçen 10 aylık süreçte Karayolları Genel Müdürlüğünün gerekli yasal girişimleri başlatmaması üzerine 13 yıl süren hukuk mücadelesini kazanan Ö.Y’nin avukatı Cihan Yavuz, müvekkiline ait olan 570 metrekarelik arazinin olduğu alanı kırmızı boyayla işaretleyerek orta refüje mahkeme kararının yazılı olduğu tabelayı astı. Tabelada “Özel mülktür. 18.04.2018 tarihinde kesinleşen Bolu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2016/455E 2016/528K sayılı ilamı doğrultusunda Bolu İcra Müdürlüğünün 2019/257E sayılı takip dosyasıyla davalı Karayollarının müdahalesi sonlandırılarak taşınmaz üzerindeki asfalt kaldırılacaktır“ ifadeleri yer aldı.

İHA
İşlem yapılmayınca karayolu üzerine tabela astı.

“Bize başka şans tanınmadı”

Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Cihan Yavuz, yol güvenliği alındıktan sonra hafta içi asfaltı kaldıracaklarını belirterek, “Bolu 1. Asliye Hukuk Mahkemesine 2007’de açılmış bir davamız vardı. 13 yıllık bir hukuk mücadelesini kazandık. Davamız asfaltın kaldırılması talebiydi. Karar 2018’de kesinleşti. 2019’da icraya konulduğundan bugüne kadar maalesef Karayolları hareketsiz kaldı. Herhangi bir kamulaştırma işlemi başlatmadı. Dolayısıyla bize başka bir şans tanımadı. Biz de başvurularımızı yaptık. Yol güvenliği alındıktan sonra hafta içi asfaltı kaldıracağız. Bu da demek oluyor ki, D-100 karayolu Ankara istikameti kapatılacak. Burası tapu senedinde 570 metrekare. Süreç tamamlandığı için icrası yapılacak” dedi.

“Sabrımız kalmadı”

Resmi bir işlemin yapılmasını beklediklerini ancak sabırlarının kalmadığını kaydeden Yavuz, “Karayolları anlaşma yoluna gitmek istiyor ama bu kadar sürüncemede bırakıldı ki bizim sabrımız kalmadı. İcra takibimiz 2019’da açılmış. 1 seneden fazla oldu. Biz burada resmi bir işlemin yapılmasını bekliyoruz. İcra müdürü ve yol güvenliğiyle birlikte iş makinesiyle asfaltın kaldırılma işlemi yapılacak ve müvekkilimize tarlasını teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.

13 yıl sonra hukuk mücadelesini kazandı: D-100 karayolu kapanabilir
FOTOĞRAF 13
Title
Bolu’da 1991 yılında D-100 karayolunun genişletilerek duble yol yapılmasıyla birlikte Vakıfgeçitveren köyü mevkiindeki Ö.Y’ye ait olan 570 metrekarelik tarla yolun geçtiği alan içerisinde kaldı. 13 yıl boyunca karayolunun geçtiği arazisine ait emlak vergisini ödeyen Ö.Y., 2007 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü hakkında müdahalenin önlenerek asfaltın kaldırılması istemiyle dava açtı. 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davanın sonunda Yargıtay, 18 Nisan 2018 tarihinde arazi sahibinin talebini haklı buldu. Müdahalenin önlenerek asfaltın kaldırılmasına hükmeden Yargıtay, 17 Ocak 2020 tarihinde Bolu İcra Mahkemesi’ne asfaltın kaldırılması için talep yazısı gönderdi.
Title
İcraya konulma kararının üzerinden geçen 10 aylık süreçte Karayolları Genel Müdürlüğünün gerekli yasal girişimleri başlatmaması üzerine 13 yıl süren hukuk mücadelesini kazanan Ö.Y’nin avukatı Cihan Yavuz, müvekkiline ait olan 570 metrekarelik arazinin olduğu alanı kırmızı boyayla işaretleyerek orta refüje mahkeme kararının yazılı olduğu tabelayı astı. Tabelada “Özel mülktür. 18.04.2018 tarihinde kesinleşen Bolu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2016455E 2016528K sayılı ilamı doğrultusunda Bolu İcra Müdürlüğünün 2019257E sayılı takip dosyasıyla davalı Karayollarının müdahalesi sonlandırılarak taşınmaz üzerindeki asfalt kaldırılacaktır“ ifadeleri yer aldı.
Title
Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Cihan Yavuz, yol güvenliği alındıktan sonra hafta içi asfaltı kaldıracaklarını belirterek, “Bolu 1. Asliye Hukuk Mahkemesine 2007’de açılmış bir davamız vardı. 13 yıllık bir hukuk mücadelesini kazandık. Davamız asfaltın kaldırılması talebiydi. Karar 2018’de kesinleşti. 2019’da icraya konulduğundan bugüne kadar maalesef Karayolları hareketsiz kaldı. Herhangi bir kamulaştırma işlemi başlatmadı. Dolayısıyla bize başka bir şans tanımadı. Biz de başvurularımızı yaptık. Yol güvenliği alındıktan sonra hafta içi asfaltı kaldıracağız. Bu da demek oluyor ki, D-100 karayolu Ankara istikameti kapatılacak. Burası tapu senedinde 570 metrekare. Süreç tamamlandığı için icrası yapılacak” dedi.
Title
Resmi bir işlemin yapılmasını beklediklerini ancak sabırlarının kalmadığını kaydeden Yavuz, “Karayolları anlaşma yoluna gitmek istiyor ama bu kadar sürüncemede bırakıldı ki bizim sabrımız kalmadı. İcra takibimiz 2019’da açılmış. 1 seneden fazla oldu. Biz burada resmi bir işlemin yapılmasını bekliyoruz. İcra müdürü ve yol güvenliğiyle birlikte iş makinesiyle asfaltın kaldırılma işlemi yapılacak ve müvekkilimize tarlasını teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
13 yıl sonra hukuk mücadelesini kazandı: D-100 karayolu kapanabilir
Bolu'da Ö.Y.'ye ait olan 570 metrekarelik arazisi 1991 yılında D-100 karayolu'na gitti. 2007'de başlattığı hukuk mücadelesini 13 yıl sonra kazanan Ö.Y.'nin avukatı Cihan Yavuz, “İş makinesiyle asfaltın kaldırılma işlemi yapılacak ve müvekkilimize tarlasını teslim edeceğiz” dedi.


Abone Ol Google News
Envantere girecek

Envantere girecek

25 milimetrelik uçaksavar topu, testleri başarıyla geçti.
Maç başladı

Maç başladı

Beşiktaş-Konyaspor maçının canlı anlatımı için tıklayın.
Fırat Aydınusun maçtaki diyaloğu sosyal medyada gündem oldu

Ermenistan'a<br> ağır darbe

Ermenistan'a
ağır darbe

​Rus yapımı hava savunma sistemleri imha edildi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek mesajı.

AA ve TRT ekibi son anda kurtuldu

AA ve TRT ekibi son anda kurtuldu

Ermenistan topçuları saldırdı.
Azerbaycan<br>ordusu ilerliyor

Azerbaycan
ordusu ilerliyor

Ermenistan işgalindeki 6 köy kurtarıldı.
Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

Aliyev, Ermenistan'ın saldırısına ilişkin ilk kez konuştu.
Azerbaycan<br> yalnız değildir

Azerbaycan
yalnız değildir

İbrahim Kalın, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarını kınadı.
Bayraktar: Düşmeyen Bayrak

Bayraktar: Düşmeyen Bayrak

Askeri yeniliklerin öncüsü olan milletin bugünkü yüzü..
Ermenistan'dan<br>seferberlik ilanı

Ermenistan'dan
seferberlik ilanı

​Ermenistan, vatandaşlarını silah altına çağırdı.
Ermenistan ateşle oynuyor

Ermenistan ateşle oynuyor

Azerbaycan mevzilerine saldırı başlattılar.
Heyecanlandıran görüntü

Heyecanlandıran görüntü

Van Gölü'nde yeni canlı türüne rastlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.