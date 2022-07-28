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İZMİR

İzmir'de hareketli dakikalar: Bir kişi karısını bıçakla rehin aldı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, uyuşturucu etkisinde olduğu öne sürülen kocası tarafından bıçakla rehin alınan kadın, 4 saat sonra polis ekiplerince kurtarıldı. Hayatının şokunu yaşayan kadın tedbir amaçlı hastaneye götürülürken, karısına kabusu yaşatan adam polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri altında gözaltına alındı.

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Haber Merkezi İHA
Son dakika haberleri... İzmir’de hareketli dakikalar: Bir kişi karısını bıçakla rehin aldı
Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bayraklı ilçesi Alpagut Mahallesi 1620/53 sokakta meydana geldi. İddialara göre uyuşturucu etkisinde olan Çetin K., saat 09.30 sıralarında karısı Gülşen K.’yı bıçakla rehin aldı. Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Karısını bıçakla rehin alan adamı ikna etme çalışmalarının fayda etmemesi üzerine bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi. Özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, operasyon için düğmeye basıldı.

4 saat sonra kurtarıldı

Uzun uğraşlar sarf edilmesine rağmen ikna olmaya yanaşmayan Çetin K.’nın bıçakla rehin aldığı karısı Gülşen K.’yi kurtarmak için özel harekat polisleri eve operasyon düzenledi. Evin kapısı ekipler tarafından koçbaşı ile kırılırken, rehin alınan Gülşen K. kurtarıldı. Kabusu yaşayan kadın sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü. Karısını 4 saat boyunca rehin alan Çetin K. ise polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri altında gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Okuldaki rehin almanın sebebi ortaya çıktı
GÜNDEM
Okuldaki rehin almanın sebebi ortaya çıktı

Şişli'de film gibi rehine operasyonu: Genç kadın teknik servis elemanının ihbarıyla kurtarıldı
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Olay, saat 17.00 sıralarında Şişli Fulya Pehlivan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü bir binaya tamirata gelen teknik servis elemanı Arda Ahmet G., pencereye yaklaşan bir kadının kendisine el ve kol hareketleri yaparak yanına çağırdığını fark etti.
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Genç kadın yanına gelen Arda Ahmet G.'ye, “Beni rehin aldılar, kapıları kilitlediler” dedi. Bunun üzerine genç adam, polis ekiplerine ihbarda bulundu.<br>
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İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, içeriden sesler geldiğini duyunca kapıyı açmalarını istedi, ancak dönüş yapan olmadı. Kadının içeride rehin alındığını anlayan polis ekiplerinin bilgi vermesi üzerine olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler eve operasyon düzenledi.
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Operasyon sonucunda 21 yaşındaki yabancı uyruklu genç kadın kurtarılırken, Fas uyruklu E.A. ve Suriye uyruklu Yusuf T. (42) uyruklu iki şahıs gözaltına alındı. Şahıslar emniyete götürülürken, polis ekipleri ise evde bir süre inceleme yaptı.<br>
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Olayı fark edip polise ihbarda bulunan Arda Ahmet G., \"Biz burada çalışıyoruz. Kız camdan seslendi ve sessiz bir şekilde bize el ve kol yaptı. Bizde yardımcı amaçlı yanına gittik ve bize 'beni öldürecekler, rehin aldılar ve kapıları kilitlediler' dedi. Öyle deyince bizde polisi aradık ve hemen geldiler, gereğini yaptılar. İlk etapta bir ekip geldi, kapıyı açtırmaya çalıştılar ancak içeridekiler kapıyı açmayınca daha fazla ekip geldi. Sonra özel harekat polisi geldi ve kapıyı kırdılar, kızı çıkarttılar. İçerisinde iki tane yabancı uyruklu şahıs ve bir kız çıktı. Kızı kaçırmışlar, taciz etmişler ve rehin almışlar” dedi.
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Şişli'de film gibi rehine operasyonu: Genç kadın teknik servis elemanının ihbarıyla kurtarıldı
Şişli'de yabancı uyruklu bir genç kız, yabancı uyruklu iki şahıs tarafından evde rehin alındı. Pencereye yaklaşan genç kızın el ve kol hareketiyle çağırdığı teknik servis elemanına, “Beni rehin aldılar, kurtarın” demesi üzerine olay yerine gelen polis operasyon düzenledi. Eve giren polis genç kızı kurtararak, iki şahsı da yakaladı.
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