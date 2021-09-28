Gündem İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine taksi denetimleri genelgesi gönderdi
ANKARA

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine taksi denetimleri genelgesi gönderdi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine taksi denetimleri genelgesi gönderdi. Genelgeye göre, polis ekiplerince taksilerin yolcuyu almadığının tespit edilmesi halinde, yolcu taksiye bindirilecek, almamakta ısrar eden taksilere de trafikten men dahil yasal işlem yapılacak.

Haber Merkezi İHA DHA
Son dakika... İçişlerinden genelge: Yolcu almayan ticari taksilere yasal işlem yapılacak
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İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine ‘Ticari Taksi Denetimleri Genelgesi’ gönderildi. Genelgeye göre; polis ekiplerince ticari taksilerin yolcuyu almadığının tespit edilmesi halinde, yolcu ticari taksiye bindirilecek, almamakta ısrar eden ticari taksilere de trafikten men dahil yasal işlem yapılacak. Ticari taksi denetimleri arttırılacak, şehirler arası otobüslerdeki gibi ticari taksilerde de sivil personel, denetim gerçekleştirecek.

Genelgede, son dönemde özellikle büyükşehirler başta olmak üzere bazı taksi şoförlerinin kısa mesafe veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığına ilişkin şikayetlerin artığına dikkat çekildi. Genelgede bu durumun taksi şoförleri ile yolcular arasındaki tartışmaları arttırabileceği, ticari taksilerde seyahat etmek isteyen vatandaşlar ile turistler arasında mağduriyetlere neden olabileceği vurgulandı.

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Genelgeye göre, taksilerde kısa mesafe/trafik yoğunluğu gibi nedenlerle yolcunun alınmamasına ilişkin şikayetler konunun denetimlerde resen tespiti halinde güvenlik birimleri yolcunun mağduriyetini giderecek. Taksiye bindirilecek, yolcuyu almamakta ısrar eden taksi şoförleri hakkında ilgili oda ve belediye ile koordinasyon dahilinde trafikten men dahil gerekli yasal işlem yapılacak.

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Ticari taksi denetimleri artırılarak şehirler arası otobüslerde uygulanan sivil personel denetimleri ticari taksiler için de uygulanacak. Taksi yolcularının yaşadıkları mağduriyetler hakkında şikayetlerini ulaştırabilecekleri mecralar ile ilgili iletişim bilgileri kamuoyu ile paylaşılacak.

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