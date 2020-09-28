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Gündem Iraktaki barınma alanlarından kaçan 5 terörist teslim oldu
ŞIRNAK

Son dakika: Irak'taki barınma alanlarından kaçan 5 terörist teslim oldu

Irak'taki barınma alanlarından kaçan 5 terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist Şırnak/Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Haber Merkezi AA
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine ağır darbeler vurmaya devam ediyor.
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine ağır darbeler vurmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı terörist, Şırnak/Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu" denildi.

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Şırnak'ta bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
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Şırnak'ta bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

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