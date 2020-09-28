Irak'taki barınma alanlarından kaçan 5 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı terörist, Şırnak/Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu" denildi.

Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı terörist, Şırnak/Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/Y7lPWjK6Al — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 28, 2020

GÜNDEM Mardin'de iki terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

GÜNDEM Şırnak'ta bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu