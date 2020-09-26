İstanbul Fatih'te sır ölüm: Merdivenlerde bulundu

Fatih’te genç bir kız apartman merdivenlerinde ölü olarak bulundu.

Olay, Molla Gürani Mahallesi Şakrak Sokak'taki 4 katlı bir binada meydana geldi. Bina sakinleri, sabah saat 05.30 sıralarında üçüncü katta bulunan merdivenlerde genç bir kadının hareketsiz yattığını görerek durumu polis ve 112 Acil Servis'e bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Fatih’te genç bir kız apartman merdivenlerinde ölü olarak bulundu.

Polis incelemelerinde ölen kadının 20 yaşındaki N.S. olduğunu belirlendi. Polis ekipleri daha sonra binada ve genç kadının yaşadığı üçüncü kattaki dairede detaylı olay yeri incelemesi yaptı.

Olay sonrası polis ekipleri inceleme başlattı.

3 GÖZALTI

Polis, ölen N.S. ile aynı evde yaşayan ve ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu erkek arkadaşı ile beraberindeki 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kişiler sorgulamak üzere polis merkezine götürdü.

N.S.'nin ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

FOTOĞRAF 11 Bolu'da kavga ihbarına giden polis ekiplerine yapılan saldırı sonucu, 2 polis memuru, 3 bekçi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İzzet Baysal Caddesi üzerinde iki grup arasında kavga yaşandığı ihbarını alan yunus ekipleri ile mahalle bekçileri bölgeye geldi. Kavgayı ayırmak isteyen güvenlik güçlerine, alkollü olduğu öğrenilen kişiler saldırdı. Bıçağın da kullanıldığı saldırıda, 2 polis memuru ile 3 mahalle bekçisi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Yaralanan ekiplerin yardım istemesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ile ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen takviye kuvvetler kavgayı ayırarak 6 kişiyi gözaltına aldı. Kavgaya müdahale ettikleri esnada yaralanan 2 polis ve 3 mahalle bekçisi de rapor almak için aynı hastaneye götürüldü. Şüphelilerin sağlık durumu ile ilgili rapor işlemleri devam ettiği esnada hastane önüne gelen 2 kişi, gözaltındaki yakınlarını görmek için polis ekipleri ile tartıştı. Ekiplere direnen ve bölgeden uzaklaşmayan 2 kişi de hastane önünde gözaltına alındı. Öte yandan, kavga esnasında yaralanan şüphelilerden biri de aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgaya müdahale eden polislere yumruk ve bıçaklarla saldırdılar Bolu'da, kavga eden iki gruba müdahale için giden polis ekipleri saldırıya uğradı. Kalabalık grup polis ve bekçilere yumruk ve bıçaklarla saldırırken, olay sonrası iki polis ve üç bekçi çeşitli yerlerinden yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı. Bölgeye takviye ekiplerin gönderilmesiyle kavgaya karışan 8 kişi gözaltına alındı. BiP'te paylaş

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