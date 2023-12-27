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Kafes-25 operasyonu: Almanya tarafından Kırmızı Bülten'le aranan Eric Schroeder İstanbul'da yakalandı

Suç örgütleri ve suç örgütü liderlerine yönelik operasyonlara bu sabah bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da düzenlenen Kafes-25 operasyonunda Almanya tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle aranan organize suç örgütü elebaşı Erıc Schroeder yakalandı. Schroeder'in “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve uyuşturucu ticareti yapma suçlarıyla” arandığı öğrenildi.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:13 - 27/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 08:34 - 27/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İnterpol Kırmızı Bülteniyle aranan organize suç örgütü elebaşı Erıc Schroeder İstanbul'da yakalandı
İnterpol Kırmızı Bülteniyle aranan organize suç örgütü elebaşı Erıc Schroeder İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve uyuşturucu ticareti yapma" suçlarıyla kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Eric Schroeder'in İstanbul'da yapılan Kafes-25 operasyonuyla yakalandığını bildirdi.


Bakan Yerlikaya İstanbul'da düzenlenen Kafes-25 operasyonunun detaylarına ilişkin şu paylaşımda bulundu;

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;


Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan Kafes-25 operasyonu ile yakalanan ve hakkında Kırmızı bülten ile yakalama kaydı bulunan Eric Schroeder’in;



📌 Hamburg’da uyuşturucu madde ticaretini yönettiği,

📌 Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından arandığı,

📌 Alman makamlarınca toplam 24 olayda 784 kg marihuana ve 154 kg kokain ticareti yapmakla suçlandığı,

📌 Hells Angels silahlı suç örgütü üyeleri ile birlikte 1.1 Ton kokain içeren bir konteyner soygununa karıştığı,

📌 Joseph Johannes LEIJDEKKERS isimli uluslararası uyuşturucu tacirinin Avrupa’daki para işlerini yürüttüğü ve parasını akladığı tespit edildi.



Operasyon Sonucunda;

📌 41.850 Euro ve 38.000 Türk Lirası,

📌 4 adet Rolex marka kol saati,

📌 5 adet cep telefonu ile 3 adet simkart,

📌 Şahsa ait farklı isimlerde pasaport ve kimlik kartları ele geçirildi.





#Eric Schroeder
#Kafes operasyonu
#Operasyon
#Ali Yerlikaya
#İstanbul operasyon
1 saat önce
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