Sakarya ve Düzce'de eğitime kar engeli

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojiden alınan son verilere göre, kar yağışının il genelinde etkili olmasının beklendiğini, olumsuz hava koşullarının oluşabileceğini belirtti.
- Kaldırım, açıklamasında, "Eğitim-öğretime 18 Mart tarihinde bir gün ara verilmesine, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." ifadesini kullandı.
VALİ ATAY SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
- Düzce Valisi Cevdet Atay da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre bölgede beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle kent genelinde eğitim-öğretime bugün ara verildiğini duyurdu.
Atay, ayrıca engelli ile hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verildiğini kaydetti.