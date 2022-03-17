Gündem İstanbulda eğitime 21 Marta kadar ara
İSTANBUL

İstanbul'da eğitime 21 Mart'a kadar ara

İstanbul Valiliği, kentte etkili olacak yoğun kar yağışı nedeniyle 21 Mart'a kadar eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilik ayrıca 18 Mart Cuma günü kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin idari izinli sayılacağını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: İstanbulda okullar tatil! Okullar ne zaman açılacak?
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen kar yapışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği duyuruldu.

Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce 18-20 Mart 2022 tarihleri arasında ilimize yönelik öngörülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımızla bugün Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden bu akşam saat 20.30'da alınan son meteorolojik verilere göre, 18 Mart 2022 Cuma gününden 21 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar; 1. İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına, 2. Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine, 3. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, Ara verilmesi kararlaştırılmıştır. 4. 18 Mart 2022 Cuma günü Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Saygıdeğer hemşerilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz."

Meteorolojiden İstanbullulara uyarı: Kuvvetli kar yağışı için gün ve saat verdi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yeni bir kar yağışı uyarısında bulundu.
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YARIN SAAT 05.00'DA BAŞLAYACAK<br><br>Meteoroloji'den yapılan İstanbul uyarısında, \"Yapılan son değerlendirmelere göre; 18.03.2021 Cuma günü saat 05.00'dan itibaren İstanbul’da aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli kar sağanakları bekleniyor\" denildi.
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CUMARTESİ ETKİSİNİ ARTIRACAK<br><br>Uyarıda, cumartesi günü kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı belirtildi.
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PAZAR ÖĞLE SAATLERİNDE SONA ERECEK<br><br><br>Pazar günü öğle saatlerine (12.00) kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.
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Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 kmsa) şeklinde esmesi bekleniyor.<br><br>
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'TEDBİRLİ OLUNMALI'<br><br><br>Meteoroloji uyarısında \"Kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır\" ifadelerine yer verdi.<br><br>
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VALİ YERLİKAYA DA UYARDI<br><br>Meteorolojinin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da vatandaşlara uyarıda bulundu. <br>
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Vali Yerlikaya, \"18 Mart Cuma günü (yarın) İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.
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Kar yağışlarının cumartesi günü etkisini artırarak devam etmesi öngörülüyor.
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Dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım\" dedi.
Meteorolojiden İstanbullulara uyarı: Kuvvetli kar yağışı için gün ve saat verdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen soğuk ve yağışlı havaya ilişkin İstanbullulara tarih ve saat vererek son dakika uyarısında bulundu. İstanbul Valisi Yerlikaya'da vatandaşlara tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.
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İstanbulda eğitime 21 Marta kadar ara

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