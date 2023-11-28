Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Yapılan açıklamaya göre KYK burs ödemeleri başladı.





Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada KYK burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu.





Yapılan açıklamada ''Ödemeler başladı! Öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemeleri bir arada!





TCKN son hanesine göre:





'0' ve '2' olanlar 28.11.2023'te,





'4' ve '6' olanlar 29.11.2023'te,





'8' olanlar ise 30.11.2023'te hesaplara yatacak.



