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KYK duyurdu: Bursve kredi ödemeleri başladı

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Yapılan açıklamaya göre KYK burs ödemeleri başladı.

Seren Som
Seren Som
10:50 - 28/11/2023 Salı
Güncelleme: 10:50 - 28/11/2023 Salı
Yeni Şafak

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Yapılan açıklamaya göre KYK burs ödemeleri başladı.


Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada KYK burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu.


Yapılan açıklamada ''Ödemeler başladı! Öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemeleri bir arada!


TCKN son hanesine göre:


'0' ve '2' olanlar 28.11.2023'te,


'4' ve '6' olanlar 29.11.2023'te,


'8' olanlar ise 30.11.2023'te hesaplara yatacak.


Keyifli harcamalar!'' ifadelerine yer verildi.

#KYK
#Burs
#Kredi
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