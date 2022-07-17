Manisa'da korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi

Manisa'nın Soma ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.55'te merkez üssü Soma olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 10,84 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
SOMA'DA İKİNCİ DEPREM
Manisa'nın Soma ilçesi 4.3 büyüklüğündeki depremin 1 dakika sonrasında 3.8 büyüklüğündeki depremle sallandı. 2.9 ila 2.2 büyüklüklerinde artçıların yaşandığı deprem nedeniyle vatandaşlar panik olurken, herhangi bir hasarın yaşanmadığı kaydedildi.
Çevre illerden de hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu. Herhangi bir can ya da mal kaybı olmadığı aktarıldı.
#Deprem
Büyüklük : 4.3 (Mw)
Yer : Soma (Manisa)
Tarih-Saat : 17.07.2022, 14:55:39 TSİ
Enlem : 39.2815 N
Boylam : 27.6933 E
Derinlik : 10.84 km
Detay : https://t.co/lVGajBNgN2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#Deprem