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Manisa'da korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi

AFAD'ın verilerine göre saat 14:55'te merkez üssü Manisa'nın Soma ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem paniğe neden oldu. Herhangi bir can ya da mal kaybı olmadığı aktarıldı.

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Haber Merkezi İHA AA
Son dakika: Manisada 4.3 büyüklüğünde deprem
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Manisa'nın Soma ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.55'te merkez üssü Soma olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 10,84 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

SOMA'DA İKİNCİ DEPREM

Manisa'nın Soma ilçesi 4.3 büyüklüğündeki depremin 1 dakika sonrasında 3.8 büyüklüğündeki depremle sallandı. 2.9 ila 2.2 büyüklüklerinde artçıların yaşandığı deprem nedeniyle vatandaşlar panik olurken, herhangi bir hasarın yaşanmadığı kaydedildi.

Çevre illerden de hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu. Herhangi bir can ya da mal kaybı olmadığı aktarıldı.

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