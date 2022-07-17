Manisa'da korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi AFAD'ın verilerine göre saat 14:55'te merkez üssü Manisa'nın Soma ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem paniğe neden oldu. Herhangi bir can ya da mal kaybı olmadığı aktarıldı.

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