Dört yıldır TRT Genel Müdürü olarak görev yapan Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aynı göreve yeniden atandı.
TRT’ye yönelik yeni atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Prof. Dr. Ferudun Yılmaz getirildi.
• Prof. Dr. Ferudun Yılmaz (Yönetim Kurulu Başkanı)
• Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı (Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi)
• Hale Kaplan (Yönetim Kurulu Üyesi)
• Meryem İlayda Atlas Çetin (Yönetim Kurulu Üyesi)
• Prof. Dr. Özer Köseoğlu (Yönetim Kurulu Üyesi)
• Büşra Karaduman Aktuna (Yönetim Kurulu Üyesi)
• Prof. Dr. Murat Yeşiltaş (Yönetim Kurulu Üyesi)
• Prof. Dr. Ramazan Yıldırım (Yönetim Kurulu Üyesi)
• Doç. Dr. Oğuz Güner (Yönetim Kurulu Üyesi)
MEHMET ZAHİD SOBACI KİMDİR?
Mehmet Zahid Sobacı, üniversite eğitimi Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. 2001 yılında mezun olan Mehmet Zahid Sobacı, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini de Uludağ Üniversitesi'nde yaptı. 2013 yılında doçent olan Mehmet Zahid Sobacı, 2020 yılında profesör unvanını aldı. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, kamu yönetiminde reform, siyaset – bürokrasi ilişkisi, kamu politikası ve yerel yönetimler konuları üzerinden uzmanlaşmıştır. Mehmet Zahid Sobacı ulusal ve uluslararası dergi ve kitaplarda çok sayıda makalesi yer alır. "İdari Reform ve Politika Transferi", "Kuram ve Uygulamada Kamu Yönetimi", "Social Media and Local Governments: Theory and Practice", "E-Parliament and ICT-Based Legislation: Concept, Experiences and Lessons" ve ,"Sub-National Democracy and Politics through Social Media" isimli kitaplara imza attı.
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı SETA siyaset araştırmaları direktörü olarak görev yaptı. 2018 ve 2021 yılları süresince İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Mehmet Zahid Sobacı aynı zamanda, 2019-2021 yılları arasında Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yaptı.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile birlikte Mehmet Zahid Sobacı TRT Genel Müdürü olarak atandı.
MEHMET ZAHİD SOBACI NERELİ?
Mehmet Zahid Sobacı, 1980 yılında Tokat’ın Niksar ilçesinde doğdu. TRT Genel Müdürlüğü'ne atanan Sobacı, evli ve iki çocuk babasıdır.