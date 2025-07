Mehmet Zahid Sobacı, üniversite eğitimi Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. 2001 yılında mezun olan Mehmet Zahid Sobacı, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini de Uludağ Üniversitesi'nde yaptı. 2013 yılında doçent olan Mehmet Zahid Sobacı, 2020 yılında profesör unvanını aldı. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, kamu yönetiminde reform, siyaset – bürokrasi ilişkisi, kamu politikası ve yerel yönetimler konuları üzerinden uzmanlaşmıştır. Mehmet Zahid Sobacı ulusal ve uluslararası dergi ve kitaplarda çok sayıda makalesi yer alır. "İdari Reform ve Politika Transferi", "Kuram ve Uygulamada Kamu Yönetimi", "Social Media and Local Governments: Theory and Practice", "E-Parliament and ICT-Based Legislation: Concept, Experiences and Lessons" ve ,"Sub-National Democracy and Politics through Social Media" isimli kitaplara imza attı.