Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu: Saç örneğinde 'kokain' çıktı

09:1324/12/2025, Çarşamba
G: 24/12/2025, Çarşamba
Sadettin Saran

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılan ve sonrasında Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren Sadettin Saran'ın saç örneklerinde "kokain" testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kan ve saç örnekleri alınan şüphelilerle ilgili Adli Tıp Kurumunca rapor hazırlandı.


Rapora göre, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıktı.


Saran'ın kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edildi.


ŞÜPHELİ OLARAK İFADE VERMİŞTİ

Öte yandan 'şüpheli' olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağırılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın ifadesi ortaya çıkmıştı. Saran savcılık ifadesinde, "Ela Rümeysa ile tahmini olarak 3 sene önce bana mesaj atmasından dolayı tanışmıştık. Bu vesile ile telefon numaralarımızı aldık ve konuşmalara başladık" demişti.


İŞTE İFADENİN DETAYLARI

Sadettin Saran'ın, 31.05.2025 tarihinde Ela Rümeysa Cebeci'ye, “Tamam pazar teyitleşiriz, sende var mı ondan? Pazar sabahtan teyitleşelim. Olma ihtimali yüzde 70. Asos'a gideceğim, birazdan geç dönmem herhalde, tamam? Konuşuruz, hadi bay bay" şeklinde mesaj attığı, devamında Ela Rümeysa Cebeci'nin de, “Ben Escobar mıyım, nereden bulayım, sen yetiştiriyordun ya başkanım, yolla bir kaç dal takılalım, haberleşiriz" şeklinde cevap verdiği soruldu. Saran cevaben, "Mesaj içerikleri doğrudur ancak tarihleri noktasında yanlışlık olabilir. Bu yazışmalar yaklaşık 17-18 ay önceki yazışmalardır. Mesaj içerikleri daha önce izlediğim filmden dolayı kendi aramızda yaptığımız bir espridir. Benim uyuşturucu yetiştirme ile uzaktan yakından hiçbir alakam olamaz. İzlediğimiz filmden dolayı filmin konusu ile ilgili olduğu için kendi aramızda yaptığımız bir espridir. Bu mesajlaşmalar da şaka amaçlıdır" dedi.



#saadettin saran
#test
#uyuşturucu
