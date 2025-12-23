Spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesinde 'Sadettin Saran' detayı: Satıcı değil içiciyim

Uyuşturucu operasyonları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Ela Rümeysa Cebeci ek ifade verdi. Cebeci verdiği ifadede uyuşturucu madde kullandığını ancak kimseye uyuşturucu madde satışında bulunmadığını söyledi.





SPİKER CEBECİ'NİN EK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI





Uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı. Cebeci 20 Aralık günü getirildiği adliyede verdiği ek ifade ortaya çıktı. Cebeci ifadesinde, ‘Ben uyuşturucuyu geçmiş zamanda kullandım. Ama asla kokain ve kimyasal kullanmadım. THC esrarın da suç olduğunu bilmiyordum" dedi.





Cebeci savcılıkta verdiği ek ifadesinde, "Kendi rızam ile, kimsenin baskısı altında kalmadan, hür bir şekilde devletime güvenerek ifade vermek istiyorum. Daha önce uyuşturucu kullanmadığımı ifade etmiştim. Bugün kendim talepte bulunarak, ifade vermek için, gerçekleri ortaya çıkarmak için ifade veriyorum. Öncelikle belirtmek isterim ki ben hiçbir zaman kimseye uyuşturucu satmadım. Telefonumun şifresini de kendime güvendiğim için rızam ile teslim ettim, hatta 2. telefonumun da şifresini kendi rızam ile verdim." ifadelerini kullandı.





'DEVLETİME GÜVENEREK ŞİFREMİ VERDİM'





Telefonunun şifresini gerçeklerin ortaya çıkması için verdiği söyleyen Cebeci "Telefonumun WhatsApp yazışmaları ortaya çıkmış, ben kendimden emin olduğum için, gerçekleri ortaya çıkarmak için, devletime güvenerek şifremi verdim, kimseye uyuşturucu vermedim. Ancak kanımda ve WhatsApp yazışmalarında uyuşturucu ile ilgili deliller ortaya çıkmış, ben uyuşturucuyu geçmiş zamanda kullandım. Ama asla kokain ve kimyasal kullanmadım" dedi





'SADETTİN SARAN İLE İLİŞKİ YAŞADIM'





Öte yandan "THC esrarın da suç olduğunu bilmiyordum, yurt dışında uyuşturucunun serbest olduğunu bildiğim için böyle bir hataya düştüm" sözleriyle kendini savunan Spiker Ela Rümeysa Cebeci "2021 yılında ben Saadettin Saran ile erkek arkadaşım olarak ilişki yaşadım, ilişkimiz duygusaldı, sonrasında arkadaş kaldık. Özellikle belirtmek isterim ki uyuşturucu satıcısı değilim, uyuşturucu kullanıcısıyım, kesinlikle kokain kullanmadım. Tekrardan kan testimin ve saçımdan örnek alınmasını istiyorum. Daha sonradan tekrardan avukatım ile gelip, bildiklerimi, yaşadığım itibar zedelenmesini anlatacağımı söyledim" dedi.



