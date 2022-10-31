Gündem Malatyada 41 büyüklüğünde deprem
MALATYA

Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD: Malatya'da saat 21.34'te merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
SON DEPREMLER: ​Malatyada 4.1 büyüklüğünde deprem: Malatyada deprem mi oldu?
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Battalgazi ilçesinde saat 21.34'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 11,27 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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