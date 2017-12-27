Sonrasını kapsamaz

HaberTürk televizyonunda açıklamalarda bulunan Bozdağ, “Bu madde 15-16 Temmuz sonrasını kapsamıyor. Kim ki bunu savunuyorsa bu maddeyi okumamıştır. Yok ben okudum diyorsa da art niyetli yorumlardır. Bu metinde yanlışlık, eksiklik yoktur. Her şey güneş gibi ortada” dedi. ‘KHK 121. madde ile sivil silahlı çetelerin kurulucağı’ şeklindeki değerlendirmeleri ‘kötü niyetli yorum’ olarak niteleyen Bozdağ, şöyle konuştu:

“Sözkonusu madde, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe teşebbüsü ve terör eylemleriyle, bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılmasından bahsediyor.

‘ÇETE’ YORUMU HAKARETTİR!

Bu düzenleme 15 Temmuz’dan öncesini kapsamadığı gibi 16 Temmuz’dan sonrasını kapsayan bir düzenleme değildir. ‘Devlet çete kuruyor’ demek ne demek? Bu devlete, millete hakarettir. Sokağa çıkan, darbeyi önlemeye çalışan insanlara hakaret ediyorlar, saygısızlık ediyorlar. Türkiye’de bundan sonra darbe olduğu zaman vatandaş tankın önüne çıkmayacak mı? Dişe diş mücadele etmeyecek mi? Türkiye’de bundan sonra kimse darbe marbe yapamaz. 15 Temmuz’da verdiği dersi yapanlara verecektir.”

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DARBE SEVİCİLER ÜZÜLDÜ

“Metinde bir muğlaklık yok. Anlaşılamayan hiçbir şey yok. Metinde eksiklik olur onu giderirsiniz, yanlışlığı düzeltirsiniz. Ama bu metinde yanlışlık eksiklik de yoktur. Güneş gibi ortada her şey. Metni eleştirenlerin CHP’nin yorumunu doğru kabul edip yorum yaptıklarını düşünüyorum. ‘Bu düzenleme genel veya özel veya örtülü bir aftır’ demek 15 Temmuz darbe teşebbüsünü engellemeye çalışırken şehit olan bütün şehitlerimize hakarettir. Yakınlarına hakarettir. Suçlular hakkında af yapılır. Darbe teşebbüsünü engelleyen kahramanlar bir suç işlemediler. Eğer 15 Temmuz kahramanlarını suçlu kabul ediyorsa CHP çıkıp bunu açıklasın. Buna af diyenler darbenin başarısızlığına üzülenlerdir, darbeseverlerdir bunlar.”