Sosyal konutta ilk anahtarlar deprem bölgesine

6 Şubat 2023 depremlerinin sebep olduğu büyük yıkımın ardından başlatılan yeniden inşa süreci kapsamında 11 ilde kalıcı konutlar hızla tamamlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde şu ana kadar 300 bin deprem konutu teslim edilirken, 15 Kasım itibarıyla 350 bininci konutun anahtar teslimi yapılacak. 27 Aralık’ta ise toplam 453 bin konutun tamamının depremzedelere teslim edilmesi planlanıyor. Böylece, afetin üzerinden geçen süre içerisinde bölge halkı uzun zamandır beklediği güvenli yuvalarına kavuşacak.





1,5 YILDA TESLİM EDİLECEK

Kapsamlı yeniden inşa sürecinin yanı sıra, ülke genelinde konut ihtiyacını karşılamak amacıyla sosyal konut hamlesi de eş zamanlı olarak hayata geçiriliyor. 81 ilde hayata geçirilecek olan 500 bin sosyal konut için başvurular ise yarın başlayacak ve 19 Aralık’a kadar devam edecek. Kasım ayı itibarıyla inşaat sürecine başlanacak projede, 29 Aralık’ta kura çekimleri yapılacak. Kura süreci Mart 2026’nın başına kadar devam edecek. Projenin ilk etap teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması öngörülüyor. Toplam 1,5 yıl içerisinde etap etap ve il il teslimlerin yapılması planlanıyor. Sosyal konut projesinin en önemli ayağını ise, depremden en çok etkilenen illerde yürütülecek inşa çalışmaları oluşturuyor.





ÖNCELİK 11 İLE VERİLECEK

Proje kapsamında depremden etkilenen 11 ile toplam 97 bin 281 yeni konut kazandırılacak. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Adana’da 12 bin 292, Hatay’da 13 bin 289, Osmaniye’de 2 bin 996, Gaziantep’te 13 bin 890, Kilis’te bin 170, Adıyaman’da 6 bin 620, Kahramanmaraş’ta 8 bin 195, Malatya’da 9 bin 609, Diyarbakır’da 12 bin 165, Elazığ’da 3 bin 865, Şanlıurfa’da ise 13 bin 190 konut inşa edilecek. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre, deprem bölgesinde yapılacak konutların inşasına ivedilikle başlanacak ve 2027 yılındaki teslim sürecinde de öncelik bu illere verilecek.





T.C. kimlik numarasının son hanesine göre başvuru

Sosyal konuta başvurular yetkili banka şubeleri ya da e-Devlet üzerinden,iki şekilde yapılacak. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım şubeleri, yetkili banka şubeleri aracılığıyla başvurular alınacak. e-Devlet üzerinden başvurularda sistemde yoğunluğu azaltmak için yalnız kampanyanın ilk 5 gününde, T.C. kimlik numarasının (TCKN) son rakamına göre başvuru alınacak. Başvurunun yapılacağı 10 Kasım’da TCKN’nin son rakamı ‘0’ olan, 11 Kasım’da,son rakamı ‘2’, 12 Kasım’da son rakamı ‘4’, 13 Kasım’da son rakamı ‘6’, 14 Kasım’da ise TCKN’nin son rakamı ‘8’ olan vatandaşların başvuruları alınacak. 15 Kasım itibarıyla da kimlik numarasına bakılmaksızın tüm vatandaşlar başvurabilecek.



