Bakan Kurum: 500 bin konut projesi, sosyal devletin zirvesidir

Karabük'te Merkez, Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde 35 köy evi ile 2 ahırın yapımı için temel attıklarını söyleyen Kurum, "Biz burada afetzede kardeşlerimize sadece yeni konutlar değil sadece yeni yaşam alanları değil; aynı zamanda yeni bir geleceğin temellerini atıyoruz. Çiftçilerimize ahırlarıyla, depolarıyla, müştemilatıyla üretimlerini çok daha güzel bir ortamda yapacakları, köy hayatına uyumlu yaşam alanları inşa ediyoruz. Hayırlı işte acele edeceğiz. İnşallah bugün temellerini attığımız bu yeni yuvalarımızı önümüzdeki yaz tamamlayacak, anahtarlarını sizlere teslim edeceğiz" dedi.

Vatandaşları ev sahibi yapmak için 500 bin sosyal konut kampanyasının başlatıldığını belirten Bakan Kurum, "Açıkladığımız 500 bin sosyal konut kampanyamız da vatandaşımızı hem ev sahibi yapmak hem de afetlere karşı sağlam yapılar kurmamızın en önemli adımıdır. Bu kampanya sadece konut projesi değil, sosyal devletin zirvesidir. Bu kapsamda 81 ilimizde 500 bin yeni sosyal konut yapacağız. Gençlerimiz, emeklilerimiz, en az 3 çocuğu olan ailelerimiz avantajlı gruplar olacak. 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabileceksiniz. Bizim burada tek hedefimiz, bugüne kadar tek bir evi olmayan vatandaşımızı ev sahibi yapmaktır. Dar gelirli vatandaşımıza destek olmaktır. Tüm kriterler de bu anlayışla belirlenmiştir. 10 Kasım'da başvuruları almaya başlayacağız. Bugün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hiçbir ülkenin başaramayacaklarını başaran, başarmak şöyle dursun, kimsenin aklından dahi geçiremeyeceği yatırımları hızdan, kaliteden ve estetikten ödün vermeden yapan bir Türkiye vardır. Tüm bu eserleri aynı anda başlatacak güce, kesintisiz sürdürecek tecrübeye, hakkıyla tamamlayacak kudrete sahip bir Türkiye vardır. Aslında bizim çeyrek asırdır ürettiğimiz eserlerin ortak mesajı da şudur; bizim siyasetimizin yegane pusulası, 86 milyon Türk milletidir; insanımızın yarınları için dökülen alın teridir, gayrettir, emektir" dedi.