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Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a özel harekatlı operasyon

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alındı. Özel harekat polis ekiplerinin katılımıyla düzenlenen şafak baskınıyla gözaltına alınan Ronay'la birlikte, Bilir'in işyerini kurşunladığı tespit edilen 5 kişi daha yakalandı.

15:48 - 15/12/2023 Cuma
DHA
Ece Ronay'a yapılan operasyondan görüntüler...
Ece Ronay'a yapılan operasyondan görüntüler...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'in Pendik'teki işyerinin kurşunlanması ile ilgili inceleme başlattı.



Yapılan çalışmalarda işyerine motosikletli kasklı kişilerin ateş ettiğini belirleyen ekipler, çalışmalarının ardından şüphelileri tespit etti. Bu sabah şüphelilere ait adreslere özel harekat polisinin de katılımıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen Ece Ronay'ın da evine baskın düzenlendi.

Eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda Ronay'la birlikte yaşı küçük olduğu tespit edilen 5 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda otomatik silah, tabanca, 58 adet fişek ve  hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. 



Bu arada Ece Ronay ve beraberindeki 5 kişinin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yönetmek veya Üye Olmak', 'Tehdit', 'Kasten Yaralama', '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet', 'Mala Zarar Verme', 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi.



 





#Ece Ronay
#Operasyon
#Gözaltı
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