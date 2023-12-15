Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a özel harekatlı operasyon

Bu arada Ece Ronay ve beraberindeki 5 kişinin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yönetmek veya Üye Olmak', 'Tehdit', 'Kasten Yaralama', '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet', 'Mala Zarar Verme', 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi.