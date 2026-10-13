Anasayfa
Gündem
Politika ve Siyaset
Sosyal medyada 'ekran kaydırma' ve 'canlı yayın' dönemi sona eriyor: Yeni düzenlemenin detayları belli oldu

Sosyal medyada 'ekran kaydırma' ve 'canlı yayın' dönemi sona eriyor: Yeni düzenlemenin detayları belli oldu

12:22, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 12:33, 13/10/2026, Salı
DHA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sosyal medyada 'ekran kaydırma' ve 'canlı yayın' dönemi sona eriyor: Yeni düzenlemenin detayları belli oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altı çocukların sosyal medyada hesap açabilmesi için e-Devlet üzerinden yaş doğrulama zorunluluğu getirildiğini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları dijital ortamdaki risklerden korumak amacıyla sosyal medya platformlarına e-Devlet üzerinden yaş doğrulama şartı getiren yeni düzenlemenin detaylarını paylaştı. Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda ekran bağımlılığına karşı alınacak önlemlere değinen Göktaş, ailesini hedef alan fon soruşturması iddialarına da sert yanıt vererek, muhalefetin gizli soruşturma dosyası bilgilerine nasıl eriştiğini sorguladı.

Bakan Göktaş, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından 15 yaş altındaki çocuklara yönelik hazırlanan sosyal medya düzenlemesine ilişkin açıklamada bulundu. Göktaş, yönetmelikte her şeyin net bir biçimde ortaya konduğunu belirterek, sosyal medyada yalnızca e-Devlet üzerinden 15 yaşını doldurduğunu doğrulayan kullanıcıların hesap açabileceğini söyledi. Düzenleme kapsamında 31 Mart 2027 tarihine kadar geçici hükümle uyum sürecinin olacağını bildiren Göktaş, "Bu tarihten sonra artık doğrulama sistemine geçeceğiz. Ondan sonra bizim verdiğimiz 'token'lerle giriş yapabilecek. 15-18 yaş arasında önemli noktalar var. Mesela bazı uygulamalar olmayacak. Ekran bağımlılığı unsuru oluşturan, 'ekran kaydırma', 'sürekli başa kaydırma' olmayacak. Buna ek olarak ekran kopyası yani 'ekran kaydı' yapılamayacak ve canlı yayın açamayacaklar. Ayrıca, 'çocuğa sadece takip ettiği hesapların mesaj gönderebilmesi' ve 'görüldü bilgisinin kapatılması' gibi düzenlemeler getirildi" dedi.

'SÜREKLİ YAŞ DOĞRULAMA MEKANİZMASI UYGULANACAK'

Bakan Göktaş, bu düzenleme ile 18 yaşına kadar çocukları sosyal medya ortamından korumuş olduklarını belirtti. Yönetmeliğin diğer ülkelere göre daha net olduğunu kaydeden Göktaş, "Çünkü bizim e-Devlet gibi güçlü bir sistemimiz var. Yeni düzenlemeye göre, sosyal medya platformlarında ilk kez hesap açmak isteyen kullanıcılar, yaş doğrulaması için e-Devlet sistemine yönlendirilecek. Kullanıcı, e-Devlet üzerinden yaşına ilişkin bilgiyi doğrulayan dijital bir kod alacak. Bu kod aracılığıyla yaş doğrulama işlemini tamamlayarak sosyal medya platformunda hesap oluşturabilecek. Yaş doğrulaması yalnızca hesap açılışıyla sınırlı kalmayacak. Sosyal medya platformları, hizmet sunumu devam ederken kendi teknolojik yöntemleriyle kullanıcıların yaşlarını tahmin etmeyi ve gerekli kontrolleri yapmayı sürdürecek. Bir hesabın 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığına ilişkin şüphe oluşması durumunda ise platform, söz konusu hesabı geçici olarak askıya alacak ve kullanıcıyı yeniden e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması yapmaya yönlendirecek. Böylece çocukların sosyal medya ortamındaki risklerden korunması amacıyla hem hesap açılışında hem de kullanım sürecinde iki aşamalı ve sürekli bir yaş doğrulama mekanizması uygulanacak" ifadelerini kullandı.

'AMACIMIZ MAKSİMUM KONTROL'

Düzenlemede çift taraflı kontrol mekanizmasının olacağının altını çizen Bakan Göktaş, "Diyelim ki çocuk babasının-annesinin hesabıyla giriyor. Sosyal medya platformları da zaman zaman tekrar yönlendirme yapabilecek. Yani bir yandan onlar bir yandan biz kontrol edeceğiz. Burada amacımız kontrolü maksimum seviyede sağlamak. Sadece sosyal medya platformlarına emanet etmiyoruz, kendimiz kontrol ediyoruz. Veri tamamen e-Devlet üzerinden oluşacak" diye konuştu.

Çocuklarda ekran bağımlılığı oluşturan 'sürekli başa kaydırma', 'ekran kaydırma' gibi özelliklerin kaldırılmasının ailelerin talebi olduğunu vurgulayan Göktaş, "Düzenleme 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girecek ama tabii bir uyum süreci geçiriyoruz. 31 Mart 2027'ye kadar da bir geçici hükümle uyum süreci veriyoruz. Biz bu sosyal medya platformlarıyla sıkı sıkı bilgilendirme yaptık. Burada amacımız çocukları korumak ve özellikle bağımlılık oluşturan yapılardan uzaklaştırmak. Tasarım aşamasında biz çocuk dostu bir ekosistem, bir yapı oluşturmak istiyoruz. En başında mesela bu ekran kaydırma, başa sarma yoktu. Onlar sonradan geliştirildi. Çocukların sürekli bir reklama maruz kalmaması da düzenlememizin bir parçası" dedi.

'BENİM ERİŞEMEDİĞİM BİLGİLERE ONLAR NASIL ERİŞTİLER?'

Bakan Göktaş, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin fon soruşturması kapsamındaki iddialarıyla ilgili de şunları söyledi:

"Bu bilgiye nasıl bu kadar hızlı ulaştınız?' diye soruyorlar. Ümit Özlale, basın toplantısında bir dosya numarası vererek bunun babama ait olduğunun iftirasını attı. Ben de ancak onun açıkladığı dosya numarası üzerinden dosyanın babama ait olup olmadığını teyit edebildim. Asıl sorulması gereken soru şudur; ben, aileme yönelik bir iddiayı doğrulamak için bile sınırlı bilgiye erişebilirken, onlar soruşturma dosyalarının numaralarına kadar bu bilgilere nereden ve nasıl ulaştılar? Benim erişemediğim bilgilere onlar nasıl eriştiler?"

İçişleri Bakanı Çiftçi'den fon soruşturması açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'gözünün yaşına bakmayın' talimatı verdi
Gündem
İçişleri Bakanı Çiftçi'den fon soruşturması açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'gözünün yaşına bakmayın' talimatı verdi
Göktaş’tan Yeni Partili vekillere suç duyurusu
Gündem
Göktaş’tan Yeni Partili vekillere suç duyurusu
Özgür Özel, Bakan Göktaş'ın babasından özür diledi: Amcamdan özür dilerim ama burada iki yüzlülük var
Gündem
Özgür Özel, Bakan Göktaş'ın babasından özür diledi: Amcamdan özür dilerim ama burada iki yüzlülük var
Başlıklar :mahinur özdemir göktaşbakan göktaşfon soruşturmasıümit özlaleyeni partisosyal medya düzenlemesi
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026