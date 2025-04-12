Sosyal medyada Mattia Ahmet'in katillerini öven zanlı tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak katleden zanlıları, sosyal medyada öven ve aileye yönelik tehdit mesajları paylaşan zanlı Kahramanmaraş'ta yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube, Siber Suçlarla Mücadele Şube ve Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışma sonucu şüphelinin M.G. olduğu belirlendi.
Sosyal medyada cinayet zanlılarını öven paylaşımlarda bulunan ve Minguzzi ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar yazdığı tespit edilen M.G, Türkoğlu ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.