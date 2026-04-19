Sosyal medyada polis yeleğiyle yayın yapan kişi gözaltında

23:4319/04/2026, Pazar
Polis yeleğiyle yayın yapan şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul’da sosyal medyada polis yeleği giyerek yayın yaptığı tespit edilen B.O. (48), polis ekiplerince düzenlenen operasyonla Avcılar’da gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada şüphelinin adresinde 2 kurusıkı tabanca, polis yeleği ve cep telefonu ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medyada bugün bir kişinin polis yeleği giyerek yayın yaptığını belirleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri müşterek çalışma başlattı. Yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde şahsın B.O. (48) olduğu tespit edildi. Şahıs aynı gün Avcılar’da yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet polis yeleği ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



