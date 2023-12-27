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Sosyal medyada terör propagandasına geçit yok: 3 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyada terör propagandası yapanlarla ilgili soruşturmalarda 3 kişinin tutuklandığını 39 şüpheli hakkında yakalama işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.

09:53 - 27/12/2023 الأربعاء
Güncelleme: 09:57 - 27/12/2023 الأربعاء
DHA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

İçişleri Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada terör propagandası yapan, şehit ailelerimize yönelik suç teşkil eden ifadeler kullanan, suç ve suçluyu övenler hakkında gerekli adli soruşturmalara Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından devam edilmektedir.


  • ◾ 29 ilimizde,
  • ◾ 202 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmış,
  • ◾ 3 kişi tutuklanmış,
  • ◾ 125 kişi gözaltına alınmış,
  • ◾ 6 kişi adli kontrolle, 29 kişi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmış,
  • ◾ 39 şüpheli hakkında yakalama işlemleri devam etmektedir.

Şehit ailelerimizi ve milletimizi rahatsız edenlere, sosyal medya aracılığı ile suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlara, ülkemiz ve milletimizin huzurunu bozmayı amaçlayanlara kesinlikle müsaade edilmeyecektir."






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#Terör
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