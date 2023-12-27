İçişleri Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Sosyal medyada terör propagandası yapan, şehit ailelerimize yönelik suç teşkil eden ifadeler kullanan, suç ve suçluyu övenler hakkında gerekli adli soruşturmalara Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından devam edilmektedir.
- ◾ 29 ilimizde,
- ◾ 202 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmış,
- ◾ 3 kişi tutuklanmış,
- ◾ 125 kişi gözaltına alınmış,
- ◾ 6 kişi adli kontrolle, 29 kişi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmış,
- ◾ 39 şüpheli hakkında yakalama işlemleri devam etmektedir.
Şehit ailelerimizi ve milletimizi rahatsız edenlere, sosyal medya aracılığı ile suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlara, ülkemiz ve milletimizin huzurunu bozmayı amaçlayanlara kesinlikle müsaade edilmeyecektir."