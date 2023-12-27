TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerden AK-Parti, MHP, İYİ Parti ve SAADET Partisinin “ortak bildiri” yayımlayarak imza altına aldığı “PKK terörüne karşı birlik” vurgulu metne Ulu Önder Atatürk’ün kurduğu CHP ile PKK terör örgütünün siyasi uzantısı DEM(HDP) imza atmadı. Peki ne olmuştu da bu kadar zıt kutuplar ABD ve Batı destekli PKK terörüne karşı bir araya gelebilmişlerdi. Yolunu şaşıran şüphesiz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında teröre destek vermekten hakkında kapatma cezası istenen HDP