Sosyal medyadaki Ruanda provokasyonu yalanlarla körükleniyor: '66 uçuş' iddiası çürütüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 4 milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de, 24 Haziran 2019'da Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin karar da yayımlandı.
Buna göre, tarafların eşitlik ve karşılıklı menfaat ilkelerine bağlı kalarak kendi yetki sınırları içerisinde turizm alanında işbirliğinin artırılması, geliştirilmesi ve teşvik edilmesi amaçlanıyor.
Yapılan anlaşma sonrası sosyal medyada algı yönetimi ve manipülasyon baş gösterdi.
'66 uçuş ayarlandı' yalanı
Kullanıcının düzmece dolu paylaşımı tepkileri de beraberinde getirdi.
'İniş noktası İstanbul değil'
İsmail Kılıçarslan, tüm aktarmalı uçuşların iniş noktası İstanbul'muş gibi gösterilmesine sert çıktı.
'Anlaşmadan önce de sefer sayısı aynıydı'
Aynı sitede anlaşmadan önce de Ruanda'dan Türkiye'ye gelmek için aynı sayıda uçuş alternatifi olduğunu belirten Kılıçarslan, sosyal medya kullanıcılarına bu tarz paylaşımlara inanmadan önce siteye girip kontrol etmeleri tavsiyesinde bulundu.
Aynı hesaba göre Türkiye'ye günde 70 bin İspanyol geliyor
İsmail Kılıçarslan'ın söz konusu paylaşıma verdiği cevap şöyle:
- "Nasılsa "çoklu gerçeklik" dünyasında kendisine uzatılan her havucu gerçek olarak alacak binlerce insan var.
- O yüzden tüm aktarmalı uçuşları iniş noktası İstanbul imiş gibi göstermek serbest.
- Aynı sitede anlaşmadan önce de Ruanda'dan Türkiye'ye gelmek için aynı sayıda uçuş alternatifi olduğunu saklamak serbest.
- Aynı sitede Alaska'dan Türkiye'ye gelmek için de 70 kadar alternatif olduğunu gizlemek serbest.
- Aynı sitede Madrid'den İstanbul'a gelmek için 200 kadar alternatif olduğunu, ama Türkiye'ye günde 70 bin İspanyol'un gelmediğini saklamak zaten serbest.
- Nasılsa çoklu gerçekliğin çöplüğü burası. Seçer beğenir alır insanlar.
- Lütfen basit bir şey yapın dostlar.Üşenmeden girin bakın biletbayisi sitesine.Yarın Uganda'nın şehri Entebbe'den Türkiye'yi aktarma istasyonu olarak kullanacak kaç uçuş olduğunu sayın. Ben 77 saydım. Siz de sayın."