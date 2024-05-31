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Sosyal medyadaki Ruanda provokasyonu yalanlarla körükleniyor: '66 uçuş' iddiası çürütüldü

Türkiye ile Ruanda Cumhuriyeti arasında turizm iş birliği anlaşması imzalanması sonrası muhalefet yandaşları sosyal medyada provokasyon için düğmeye bastı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, 'Ruanda'dan Türkiye'ye bir günde 66 uçuş ayarlandı' yalanını ortaya attı. Ancak Ruanda'yla yapılan anlaşma üzerinden yapılmak istenen algı oyunu kısa sürdü. Tüm aktarmalı uçuşların iniş noktası İstanbul'muş gibi gösterildiği ve anlaşmadan önce de Ruanda'dan Türkiye'ye gelmek için aynı sayıda uçuş alternatifi olduğu ortaya çıktı.

13:19 - 31/05/2024 Cuma
Güncelleme: 13:50 - 31/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Kışkırtıcı paylaşımın içinde barındırdığı yalanlar tek tek çürütüldü.
Kışkırtıcı paylaşımın içinde barındırdığı yalanlar tek tek çürütüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 4 milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.


Resmi Gazete'de, 24 Haziran 2019'da Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin karar da yayımlandı.


Buna göre, tarafların eşitlik ve karşılıklı menfaat ilkelerine bağlı kalarak kendi yetki sınırları içerisinde turizm alanında işbirliğinin artırılması, geliştirilmesi ve teşvik edilmesi amaçlanıyor.


Yapılan anlaşma sonrası sosyal medyada algı yönetimi ve manipülasyon baş gösterdi.


'66 uçuş ayarlandı' yalanı

Bir kullanıcı yaptığı paylaşımda iktidarı ihanetle suçlayıp,
"Yemeye ekmek bulamayan Ruandalılar anlaşmanın mürekkebi kurumadan bir anda tatil yapma kararı alıyor. Sadece 1 Haziran için tam 66 uçuş ayarlanmış. Bu rakam turizm sektörünün döndüğü Rusya pazarından bile büyük"
ifadeleriyle provokasyona kalkıştı.

Kullanıcının düzmece dolu paylaşımı tepkileri de beraberinde getirdi.


Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan da kışkırtıcı paylaşımın içinde barındırdığı yalanları
tek tek çürüttü.

'İniş noktası İstanbul değil'

İsmail Kılıçarslan, tüm aktarmalı uçuşların iniş noktası İstanbul'muş gibi gösterilmesine sert çıktı.

'Anlaşmadan önce de sefer sayısı aynıydı'

Aynı sitede anlaşmadan önce de Ruanda'dan Türkiye'ye gelmek için aynı sayıda uçuş alternatifi olduğunu belirten Kılıçarslan, sosyal medya kullanıcılarına bu tarz paylaşımlara inanmadan önce siteye girip kontrol etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Aynı hesaba göre Türkiye'ye günde 70 bin İspanyol geliyor

İsmail Kılıçarslan'ın söz konusu paylaşıma verdiği cevap şöyle:

  • "Nasılsa "çoklu gerçeklik" dünyasında kendisine uzatılan her havucu gerçek olarak alacak binlerce insan var.
  • O yüzden tüm aktarmalı uçuşları iniş noktası İstanbul imiş gibi göstermek serbest.
  • Aynı sitede anlaşmadan önce de Ruanda'dan Türkiye'ye gelmek için aynı sayıda uçuş alternatifi olduğunu saklamak serbest.
  • Aynı sitede Alaska'dan Türkiye'ye gelmek için de 70 kadar alternatif olduğunu gizlemek serbest.
  • Aynı sitede Madrid'den İstanbul'a gelmek için 200 kadar alternatif olduğunu, ama Türkiye'ye günde 70 bin İspanyol'un gelmediğini saklamak zaten serbest.
  • Nasılsa çoklu gerçekliğin çöplüğü burası. Seçer beğenir alır insanlar.
  • Lütfen basit bir şey yapın dostlar.
    Üşenmeden girin bakın biletbayisi sitesine.
    Yarın Uganda'nın şehri Entebbe'den Türkiye'yi aktarma istasyonu olarak kullanacak kaç uçuş olduğunu sayın. Ben 77 saydım. Siz de sayın."


Bakanlıktan açıklama: Turist çekme amacı taşımıyor

Prof. Dr. Özgür Demirtaş da dün yaptığı paylaşımda,
"Türkiye Ruanda ile niye Turizm anlaşması imzalıyor? Ciddi ciddi soruyorum. Yetkili ve konu hakkında bilgisi olan insanlar Türkiye'ye yararının ne olduğunu yazabilirler mi? Eğer yararı yok ise anlaşma niye imzalanıyor?"
sorularını yöneltti. Demirtaş daha sonra kendisini Kültür ve Turizm Bakanlığı Başdanışmanı Tayfun Topal'ın arayarak bilgilendirme yaptığını belirterek şu açıklamada bulundu:
"Şimdi beni Turizm Bakanlığı Başdanışmanı Tayfun Topal arayıp bilgilendirdi. Ruanda ile yapılan anlaşma turist çekme amacı taşımıyor. Daha çok soft power dediğimiz, ABD ve Avrupa ülkelerinin sıklıkla kullandığı bir yöntemi içeriyor. Türkiye’nin turizm konusunda sahip olduğu deneyim paylaşımı ve verilecek eğitimleri yani Türkiye’nin bölgedeki etkisinin şimdi olmasa bile ileride artırılması amaçlanıyor."





#Ruanda
#Sosyal medya
#Provokasyon
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