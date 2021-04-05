Sosyal medyayı ayağa kaldıran ‘Sapık Alihan’ hesabının kullanıcısı gözaltına alınmıştı: Akli denge raporu için hastaneye sevk edildi

Polis ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden Atatürk’e ve Mersin’de 2015 yılında katledilen Özgecan Aslan’a hakaret ederek, Türk bayrağını yırtıp paylaşımlarda bulunan ‘Sapık Alihan’ hesabına yönelik inceleme başlatmıştı. Yapılan incelemelerde hesabı kullanan şahsın 18 yaşından küçük olduğu belirlenmişti.

KAĞITHANE'DEKİ EVİNDE GÖZALTI

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, görüntülerde yer alan Alihan Ş. isimli 18 yaşından küçük çocuğu Kağıthane’deki ikametinde gözaltına almıştı.



Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından çocuk şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli, akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor alınması için İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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