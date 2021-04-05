Gündem Sosyal medyayı ayağa kaldıran Sapık Alihan hesabının kullanıcısı gözaltına alınmıştı Akli denge raporu için hastaneye sevk edildi
İSTANBUL

Sosyal medyayı ayağa kaldıran ‘Sapık Alihan’ hesabının kullanıcısı gözaltına alınmıştı: Akli denge raporu için hastaneye sevk edildi

Sosyal medya hesapları üzerinden Mersin’de 2015 yılında katledilen Özgecan Aslan’a hakaret den, Türk bayrağını yırtan ve gözaltına alınan ‘Sapık Alihan’ isimli kullanıcı Alihan Ş. çıkarıldığı savcılıkça akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor alınması için hastaneye sevk edildi.

Haber Merkezi İHA
Sosyal medyayı ayağa kaldıran ‘Sapık Alihan’ hesabının kullanıcısı gözaltına alınmıştı: Akli denge raporu için hastaneye sevk edildi
Alihan Ş'nin hakaret içerikli videoları sonrası kullanıcılar, şahsın tutuklanması için çağrıda bulundu.

Polis ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden Atatürk’e ve Mersin’de 2015 yılında katledilen Özgecan Aslan’a hakaret ederek, Türk bayrağını yırtıp paylaşımlarda bulunan ‘Sapık Alihan’ hesabına yönelik inceleme başlatmıştı. Yapılan incelemelerde hesabı kullanan şahsın 18 yaşından küçük olduğu belirlenmişti.

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Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, görüntülerde yer alan Alihan Ş. isimli 18 yaşından küçük çocuğu Kağıthane’deki ikametinde gözaltına almıştı.


Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından çocuk şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli, akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor alınması için İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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