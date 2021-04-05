Gündem Sosyal medyayı ayağa kaldırdı Türk bayrağını yırtan ve Özgecan Aslanla ilgili hakaret içeren paylaşım yapan Alihan Ş gözaltında
İSTANBUL

Sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Türk bayrağını yırtan ve Özgecan Aslan'la ilgili hakaret içeren paylaşım yapan Alihan Ş. gözaltında

Sosyal paylaşım sitesi üzerinden Türk bayrağını yırtan ve Mersin'de öldürülen Özgecan Aslan'la ilgili hakaret içeren paylaşımlar yaparak sosyal medyada büyük tepki toplayan Alihan Ş. isimli şahıs gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Türk bayrağını yırtan ve Özgecan Aslanla ilgili hakaret içeren paylaşım yapan Alihan Ş. gözaltında
Videoya duyarsız kalamayan vatandaşlar Alihan Ş'nin tutuklanması için Twitter üzerinden çağrıda bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaret edilmesi, Türk bayrağının yırtılması ve 2015 yılında Mersin'de öldürülen Özgecan Aslan'la ilgili hakaret içerikli söylemlerde bulunulması üzerine çalışma başlatıldı.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda söz konusu görüntülerdeki kişinin 18 yaşından küçük Alihan Ş. olduğunu belirleyen ekipler, bu kişiyi Kağıthane'deki evinde gözaltına aldı.

DÖRT SUÇTAN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Emniyete götürülen Alihan Ş'nin buradaki işlemlerinin ardından "Atatürk aleyhine işlenen suçlar" başlıklı "5816 Sayılı Kanuna Muhalefet" ile TCK'nin "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama”, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Çocuğun cinsel istismarı” suçlarından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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