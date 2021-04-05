Sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Türk bayrağını yırtan ve Özgecan Aslan'la ilgili hakaret içeren paylaşım yapan Alihan Ş. gözaltında

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Yargıtay'dan bildiri açıklaması: Milletin iradesini hedef alan hiçbir oluşum kabul edilemez

Bazı emekli amirallerin hükümeti hedef alan darbe imalı bildirisinin ardından Yargıtay Başkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Anayasal ve yasal yetkiye dayanmayan ve milletin iradesini hedef alan hiçbir güç ve oluşum kabul edilemez. Geçmişte yaşanılanlar göstermiştir ki darbe, muhtıra ve vesayet hevesi olanlar, milletimizin engin feraseti ve eşsiz kahramanlığı ile bertaraf edilmiştir" değerlendirmesinde bulunuldu.