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Gündem Sosyalmedyada görüntülerini paylaşıp böyle uyardı Bu iki şahsadikkat
ANKARA

Sosyal medyada görüntülerini paylaşıp böyle uyardı: Bu iki şahsa dikkat

Ankara'da züccaciye dükkanı işleten Turan Kantekin, iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarını sosyal medyada paylaşarak esnaf arkadaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haber Merkezi DHA
İş yerindeki hırsızlıkları ifşa ederek, esnafı uyardı.
İş yerindeki hırsızlıkları ifşa ederek, esnafı uyardı.

Mamak ilçesinde züccaciye dükkanı işleten Turan Kantekin, iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyada paylaşarak, diğer esnaf arkadaşlarını uyardı.

  • Kantekin, en son geçen hafta iş yerinden hırsızlık yapan iki kadını, 104 bin takipçisi olan mağazanın Instagram hesabında paylaştı ve dikkatli olunmasını istedi.

Turan Kantekin, her gün yüzlerce müşterinin geldiği 8 kişinin çalıştığı mağazanın 16 kamera ile izlendiğini belirterek, hafta sonu sokak kısıtlaması nedeniyle hafta içi yoğunluk olduğunu söyledi.

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'HANGİ BİRİNİ POLİSE ŞİKAYET EDELİM?'

Kantekin, "Müşteriler kırdıkları cam eşyaların parçalarını saklıyor. Gelip bize dürüstçe söylemiyorlar. Onları da sosyal medyada ifşa ediyoruz. Hırsızlık yapan müşterileri de ifşalıyoruz ki esnafımız dikkat etsin. Hangi birini polise şikayet edelim? Sürekli bir şeyler çalınıyor, en iyi yöntem sosyal medyadan ifşalamak" dedi.


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Mümkün olduğunca akşamları güvenlik kamerası görüntülerini izlediklerini aktaran Kantekin, "Bazı müşteriler boş çanta ile gelip, fincan takımını çalışıyor. Bazıları dükkanın kuytu yerlerine gidip, eşyaları çalıyor. Tabak, bardak bile çalınıyor. En son hırsızlık olayında tanesi 200 lira olan iki adet kepçe takımı çalındı; iki kadındı, arabayı işyerinin önüne park ettiler. Arabada bir de çocuk var. Kasada acele etmemizi, çocuklarının beklediğini söylediler. Çocukları da böyle işlere alet ediyor. Sosyal medyada ifşa ettikten bir süre sonra gönderileri kaldırıyoruz. Amacımız ifşalayarak diğer esnaf arkadaşların da dikkatli olmasını sağlamak" ifadelerini kullandı.


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